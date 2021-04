Hackeři prodávají údaje o 500 milionech účtech z LinkedIn. Firma: „Není to únik“

Je to sotva týden, co se objevila zpráva o masivním úniku dat z Facebooku a máme tu další průšvih. Unikly informace o více než 500 milionech účtech profesní sítě LinkedIn. Upozornil na to server CyberNews, podle kterého jsou údaje k prodeji na hackerských fórech. Přesný rozsah úniku se teprve zjišťuje, ale už nyní je jisté, že jde o velký problém.

Serveru se podařilo dostat ke vzorku dvou milionů účtů, kterými se hackeři snaží nalákat k nákupu celého „balíčku“. Obsahuje citlivé informace jako LinkedIn ID, plná jména osob, emailové adresy, telefonní čísla, údaje o pohlaví, profesi a odkazy na sociální sítě. Jednoduše vše, co LinkedIn účty obvykle obsahují.

LinkedIn potvrdil, že hackeři se k údajům dostali, tvrdí ovšem, že získali jen informace z veřejných profilů, navíc data jsou podle firmy smíchána s informacemi i z jiných míst, například volnočasových sociálních sítí. Odmítá proto, že by z jeho strany došlo k bezpečnostnímu incidentu – nikdo žádné servery nenaboural, jen shromáždil veřejná data.

To po technické stránce může být pravda, ovšem uživatelé, jejichž data nyní hackeři prodávají, tak vlažný postoj mít nebudou. LinkedIn ani nesdělil, jestli bude lidi o incidentu informovat, ale pokud se rozhodne záporně, nebude první – Facebook to také neplánuje.

Nicméně i když firma nakonec zvolí variantu, že problém příliš řešit nebude, úřady únik nenechají být. Italský úřad pro ochranu osobních údajů již podle agentury Bloomberg avizoval, že zahájil vyšetřování a poprosil uživatele, aby si dávali pozor, pokud v souvislosti s jejich účty zaznamenají podezřelou aktivitu. Úřad vyšetřuje rovněž Facebook kvůli jeho nedávnému úniku. Obě firmy jsou podezřelé z porušení GDPR.