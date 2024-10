Hackerboard od Průši propojí 3D tiskárnu třeba s Arduinem a umí spouštět i G-code makra

Jednou z vychytávek stárnoucích českých 3D tiskáren MK3 od Prusa Research je několik volných digitálních pinů GPIO na řídící desce, které jsou snadno dostupné z boční stěny po odlomení plastové mřížky krabičky.

Na 3D tiskárnách MK3 jsme mohli během tisku měnit stav digitálního pinu

K čemu je to dobré? Konektory původně sloužily především pro připojení Raspberry Pi Zero W, digitální stav na pinech nicméně můžete nastavovat i přímo z G-codu pomocí instrukce M42.

Takže kdybychom chtěli nastavit volný pin číslo 73 na vysoký stav, stačí do tiskárny poslat instrukci:

M42 S255 P73

A kdybychom jej chtěli vrátit na nízký stav, pošleme naopak:

M42 S0 P73

Kompletní (nejméně) 200 ms dlouhý pulz pak bude vypadat takto:

M42 S255 P73 ; Nastav na pinu 73 vysoky stav

G4 P200 ; Cekej 200 ms

M42 S0 P73 ; Nastav na pinu 73 nizky stav

Dokumentaci některých instrukcí pro mašiny od Průši najdete zde

No dobrá, ale proč bych to dělal?

No dobrá, ale ještě jednou: K čemu je to sakra dobré? Tyto pulzy můžeme vytvářet automaticky třeba po dokončení tisku další vrstvy a číst je na nějakém dalším mikrokontroleru mimo tiskárnu, který pak bude třeba upravovat barvu RGB LED podsvícení. Anebo by mohl pulz budit třeba spoušť sofistikovanějšího systému pro natáčení časosběrného videa. Ostatně, právě tomu se věnuje už starší zápisek na blogu výrobce.



Spouštění vlastního G-codu v různých fázích tisku

Instrukci pro vytvoření pulzu stačí vložit do sekce Vlastní G-code v Prusa Sliceru, přičemž máte na výběr různé fáze tisku:

Začátek tisku

Konec tisku

Před změnou vrstvy

Po změně vrstvy

Mimochodem, pulz na konci tisku by mohl iniciovat třeba robota, který sejme tiskový plát a nasadí nový.

Ještě lepší GPIO Hackerboard pro MK3.5+

S nástupem nové tiskárny MK4 (a upgradů s novou armovou řídící deskou, tedy MK3.5 a MK3.9) se ale vše změnilo. Konektor pro připojení Raspberry Pi chybí a deska je zároveň schovaná v kovové krabičce.

Video: Hackerboard jako tlačítko, které spustí vlastní G-code, a sekundární displej s telemetrií tisku