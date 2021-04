G.Skill má nové luxusní „zlaté a stříbrné“ operační paměti DDR4. Zvládnou frekvenci 5,3 GHz

Výrobci operačních pamětí posouvají limity DDR4 co to jde, alespoň tomu tak nejspíše bude do doby, než se standardem stanou chystané DDR5, které startují na frekvenci 4,8 GHz. Společnost G.Skill nyní představila nové modely pro náročné zákazníky, kteří chtějí co možná nejvyšší výkon.

Řada operačních pamětí G.Skill Trident Z Royal Elite je dostupná s luxusním hliníkovým chladičem, který je dodáván ve zlaté nebo stříbrné barvě. Podobně jako u jiných výstředních modelů ani u těchto pamětí nechybí ani designové dokrášlení pomocí různých perletí ve spojení s RGB podsvícením.

Paměti používají kvalitní 10vrstvou desku s vybranými čipy, které dosahují vysokých rychlostí. Nejnižší varianty začínají na frekvenci 3,6 GHz při CL16 a 1,35 V, nejvýkonnější verze má ale frekvenci 5 333 MHz s CL22 a při vysokém napětí 1,6 V. V této konfiguraci G.Skill prodává pouze balení dvou 8GB pamětí.

Při nákupu pamětí s velmi vysokou frekvencí je ale nutné dávat pozor na kompatibilitu, protože kombinace procesoru, paměťového řadiče, základní desky, čipsetu a verze biosu hrají důležitou roli pro bezproblémový provoz.