Grafické karty Radeon RX 6800 a 6800 XT v podrobných testech

Na konci října jsme se dočkali velkolepého představení nových grafických karet s architekturou RDNA2 od AMD – Radeonu RX 6800, Radeonu RX 6800 XT a Radeonu RX 6900 XT. I když se jedná o tři modely, včera se začaly prodávat jen první dvě zmíněné varianty. Nejvýkonnější model Radeon RX 6900 XT bude na trhu až 2. prosince.

AMD se po letech snaží opět zaútočit na hi-endový trh grafických karet, kde dlouho vládla pouze samotná Nvidia a vzhledem k tomu, že nelelkovala jako třeba Intel v procesorech, vyvíjela si poměrně slušný náskok a také řadu klíčových technologií.

Podrobnosti o grafických kartách řady Radeon RX 6000 jsme probírali již v minulém článku, takže si je jen rychle shrneme.

Architektura stejná s konzolemi

Nové grafické karty Radeon RX 6000 jsou postavené na 7nm architektuře RDNA2, stejně jako integrované grafiky v nových herních konzolích Xbox Series X/S a PlayStation 5.

AMD se podařilo vytvořit opravdu velký skok v efektivitě výkonu na watt (přes 50 %) a dle testů výkonu a spotřeby je to pochopitelně znát. Nezapomnělo se ani na nejnovější trend – akceleraci ray tracingu, pro který má každá výpočetní jednotka (CU, jádro) jeden specializovaný obvod. Problém je, že Nvidia má tyto „ray tracing jádra“ už ve druhé generaci, protože poprvé je vypustila v rámci řady GeForce RTX 2000.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Čip, architektura Navi 21, RDNA2 Navi 21, RDNA2 Navi 21, RDNA2 Počet tranzistorů 26,8 milairdy 26,8 milairdy 26,8 milairdy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory (SP) 3 840 4 608 5 120 Compute Unit (CU) 60 72 80 ROPs 96 128 128 Herní frekvence 1 815 MHz 2 015 MHz 2 015 MHz Boost frekvence 2 105 MHz 2 250 MHz 2 250 MHz Kapacita a paměť 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 256-bit 256-bit 256-bit infinity Cache 128 MB 128 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 13,9 TFLOPS 18,6 TFLOPS 20,6 TFLOPS TDP 250 W 300 W 300 W Cena 15 990 s DPH 18 990 s DPH cca 29 tisíc korun

Další problémem, který snižuje konkurenceschopnost oproti modelům od Nvidie, je absence akcelerátorů umělé inteligence (u Nvidia jsou to „tensor jádra“), které má Nvidia už dokonce ve třetí generaci. Ty jsou důležité jak pro profesionální použití, tak i pro klíčovou věc moderního a budoucího hraní – DLSS (Deep Learning Super Sampling). Díky tomu lze ve hrách dosáhnout i více než dvojnásobného počtu snímků za sekundu a kvalita obrazu se dokonce ještě zlepší. Umělá inteligence, která vyhlazuje obraz, se totiž učí na rozlišení 16K.

AMD chystá vlastní variantu v podobě „Super Resolution“ a dle informací na této technologii spolupracuje s Microsoftem. Otázkou ale je, jak v tomto režimu bude efektivní, když pro akceleraci nemá specializované obvody a bude muset použít běžné výpočetní jednotky. Vzhledem k tomu, že je technologie ve vývoji, možná se dočkáme uvedení až s příští generací Radeon RX 7000, která už na to bude mít i připravené akcelerátory. V té době ale už bude na trhu řada GeForce RTX 4000 se čtvrtou generací těchto akcelerátorů.

Primárním zaměřením nových karet tak je „klasický herní výkon“, pokud by se to dalo takto označit. Jak si ukážeme na testech, projevuje se to tak, že při běžném nastavení bez ray tracingu, a pokud konkurence nezapne DLSS, si vedou karty velmi dobře. Problémy jsou ale v detailech.

Testy z celého světa

Jako vždy, obě karty v podobě Radeonu RX 6800 a 6800 XT se dostaly do rukou většiny zahraničních redakcí. K otestování byly použité různé konfigurace komponent, avšak tentokrát dochází i k zásadní nerovnováze.

Nové karty totiž podporují technologii SAM (Smart Access Memory), pomocí které lze ve spojení s novými procesory AMD Ryzen 5000 a kompatibilního čipsetu dosáhnout ve vybraných hrách i o více než 10 % výkonu navíc, avšak někdy je rozdíl nulový. Nvidia něco podobného, kdy má procesor přístup k celé paměti grafické karty, chystá taky, takže se do budoucna setkáme i s kompatibilitou u moderních procesorů Intel.

Jak je vidět na vybraných grafech srovnání výkonu, situace je tentokrát velmi složitá. Radeony si vedou skvěle v nižších rozlišeních v podobě Full HD, kdy i model Radeon RX 6800 XT občas roznese GeForce RTX 3090 na kopytech. S vyšším rozlišením se ale rozdíl snižuje a ve 4K už je situace opačná – Radeon RX 6800 XT často nestačí ani na GeForce RTX 3080. Záleží ale pochopitelně dle konkrétní hry.



Zdroje: eTeknix a Guru3D

Pokud vezme průměr z několika různých her při rozlišení 4K, Radeon RX 6800 XT je stejně výkonný jako GeForce RTX 3080 a Radeon 6800 je asi o 10 % výkonnější než GeForce RTX 3070. Je tu ale velké ALE. Toto průměrné srovnání platí bez použití ray tracingu, a když Nvidia u her nezapne DLSS (už ho podporuje téměř 30 her).

Zdroje: Guru3D, HotHardware, TechpowerUp a Legit Reviews

Jakmile do hry vstoupí ray tracing, karty se ještě více zamíchají obvykle ve prospěch Nvidie, a když se zapne DLSS, které dokáže klidně i zdvojnásobit snímky za sekundu, nemají Radeony pochopitelně žádnou šanci. Spotřeba a hluk karet je sice mírně vyšší (jedná se o referenční karty od Sapphire, za týden se začnou prodávat modely od ostatních výrobců), ale nejde o nic, co by hrálo roli v rozhodování.



Zdroj: Hexus

Podobně jako u modelů řady GeForce RTX 3000, možnosti přetaktování jsou značně omezené a budete rádi, když se zvýšenými frekvencemi vytlačíte ve hrách o 5 % fps navíc. Je nutné počítat s různými problémy v nejnovějších hrách (neodladěné ovladače), ovšem tomu se při uvedení nevyhnula ani Nvidia.

AMD je zpět, ale ještě má co dohánět

AMD ukázalo, že s architekturou RDNA2 nakročilo správným směrem a v základních věcech a výkonu dokáže v hi-endu slušně konkurovat Nvidii. Radeon RX 6800 se u nás prodává v referenční verzi za 15 990 korun a Radeon RX 6800 XT pak za 18 990 korun.

Obě karty byly stejně jako u konkurence okamžitě vyprodané, hlavně kvůli tomu, že mají poměrně dobrý poměr ceny a výkonu. GeForce RTX 3080 a 3070 se totiž u nás kvůli velké poptávce prodávají za značně zvýšené ceny a samozřejmě jsou také zcela neodstupné.

Co se tedy vyplatí koupit? Pokud hrajete převážně starší hry bez ray tracingu a nezajímá vás ani profesionální použití, Radeony jsou celkem jednoznačnou volbou a není co řešit. Pokud si ale užíváte nejnovější pecky a chcete vidět ray tracing ve vysokém rozlišení, jedinou možností jsou modely od Nvidie, které jsou v takovém případě značně výkonnější i díky DLSS.

AMD tak hlavně chybí „Super Resolution“ coby konkurence DLSS jako sůl a s trochou pesimismu nelze příliš počítat s tím, že se první verze povede natolik, aby srovnala krok s DLS 2.0. AMD má ale na druhou stranu výhodou v tom, že stejnou architekturu a tedy i podporované technologie jsou v obou nových herních konzolích. Díky tomu si mnohem snadněji získá vývojáře pro optimalizace právě pro architekturu RDNA 2. To se ve výsledku týká jak způsobu implementace ray tracingu, tak i chytrého rozlišení.

Mimochodem to bude skvělý trik, jak i právě uvedené herní konzole budou moci do budoucna konečně dosáhnout na 4K@60 či 4K@120 se stejným hardwarem i tam, kde to nyní není možné (například při zapnutí ray tracingu).

Oficiální prezentace nových Radeonů RX 6000