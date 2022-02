Grafické karty jsou v Česku dostupné a ceny konečně klesají

Zhruba posledního půl roku byla koupě grafické karty sice možná, ale výběr byl velmi omezený a ceny silně přemrštěné. Nyní se situace začíná lepšit, skladové zásoby přibývají, dostupné jsou různé modely od více výrobců a díky tomu klesají i ceny, i když se na úroveň z loňského léta ještě nedostaly.

Novinky se v obchodech ani neohřály

V uplynulém týdnu mohla cenami zahýbat nová grafická karta RTX 3050 za doporučenou cenu 7 199 Kč, která patří spíše do utopie než reality, navíc se na tuzemském trhu objevilo jen stopové množství a pozdější dodávky byly již i dvojnásobně dražší. Obdobný osud potkal i RX 6500 XT, která byla momentálně dostupná i za 8 000 Kč, což vzhledem k podobným cenám jako méně výkonné GTX 1650 byla rozumná koupě. Nicméně nízká dostupnost zapříčinila, že se těmito uvedeními trh nikam neposunul.

Nvidia oprášila starší výrobní procesy, takže se na trhu objevuje mnoho RTX 2060 v 6GB i 12GB variantě. Nižší paměťové varianty často cenově konkurují s cenou okolo 15 000 Kč s GTX 1660 Ti/Super, jež jsou méně výkonné, a tudíž nevýhodné. Navíc se do této cenové kategorie občasně připlete RX 6600, která je výrazně výhodnější.

Situace v cenové třídě do cca 20 000 Kč je tedy stále více než tristní, ale dobrou zprávou je, že se v ní nacházejí aspoň nějaké dostupné produkty. Zoufalý hráč může za cenu okolo osmi tisíc korun aspoň sehnat GTX 1650 a hrát ve Full HD rozlišení; ještě před páru týdny byly sotva k dostání RTX 2060 za cenu přes patnáct tisíc.

Ceny neustále klesají

Co se týče cen poslední generace grafických karet od Nvidie a AMD, ty sledujeme v tabulce níže. Vybrán byl vždy nejlevnější model s alespoň dvouventilátorovým chladičem a vyšší dostupností než jeden kus. I tak berte ceny jako orientační, protože některé modely se rychle vykoupí a ceny se mění každým dnem. Zároveň si dávejte pozor na ceny na různých e-shopech, liší se klidně o vyšší tisíce korun, vždy jsme vybrali nejlevnější solidní obchod pro každý model zvlášť.

model oficiální cena cena srpen 2021 cena 30. 1. 2022 RX 6600 9 000 Kč neprodávaná 15 000 Kč RTX 3060 9 000 Kč 17 000 Kč 20 500 Kč RX 6600 XT 10 300 Kč neprodávaná 18 000 Kč RTX 3060 Ti 11 500 Kč 21 000 Kč 23 000 Kč RX 6700 XT 12 500 Kč 24 000 Kč 24 500 Kč RTX 3070 14 000 Kč 25 500 Kč 26 000 Kč RTX 3070 Ti 15 800 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč RX 6800 16 000 Kč nedostupná 33 000 Kč RTX 3080 19 000 Kč 34 000 Kč 38 000 Kč RX 6800 XT 18 000 Kč nedostupná 36 000 Kč RX 6900 XT 26 000 Kč 39 000 Kč 40 000 Kč RTX 3080 Ti 32 000 Kč 39 000 Kč 43 000 Kč RTX 3090 41 000 Kč nedostupná 69 000 Kč

Od loňského léta přibyly modely RX 6600 a RX 6600 XT, které jsou nyní relativně výhodně naceněny oproti Nvidii. Vděčíme jim za nynější pokles cen, protože s sebou tahají níže i ceny RTX 3060 (Ti) a s nimi se snižují ceny i dražším modelům.

Abychom se ale dostali k podstatné otázce – má nyní smysl kupovat grafickou karty, když už jsou konečně skladem? Nemá, nyní je vhodné počkat. Ceny klesají o stovky korun denně a zejména každé pondělí se naskladní více nových modelů, které zaplňují mezery a nutí jiné karty zlevňovat. A výhled se zdá být také přívětivý, protože hodnota kryptoměn je nízká a kolísá.

Ethereum i bitcoin na sestupu

Hlavním hybatelem v dostupnosti a cenách grafických karet jsou stále těžaři kryptoměn. Ti však nyní bojují s jejich nízkými cenami, které prodlužují návratnost investice a snižují výnosy. Těžba se stále vyplatí a mnoho těžařů počítá s výhledovým navýšením hodnoty kryptoměn, takže nelze počítat s krachem celého segmentu; se stagnací, nižším počtem grafických karet skoupených pro těžbu však lze.

Mezi navýšením hodnoty kryptoměny a snížením dostupnosti GPU existuje jasná spojitost, avšak mezi oběma akcemi je časový rozestup. Pokud budete sledovat kurzy kryptoměn a zjistíte výrazný vzestup jejich hodnot, může se naskytnou na několik měsíců nejlepší šance koupit grafickou kartu. Pokud cena kryptoměn bude stagnovat, ceny grafických karet budou kvůli větší dostupnosti klesat.

Nemůžeme očekávat, že ceny klesnou na úroveň, jako byly před rokem a půl. Mezi tím se projevila inflace a spousta důležitých součástek výrazně zdražila. Avšak stále je prostor pro snižování cen obrovský.

Co ovšem očekávat můžeme a bude mít velký vliv, je přechod etherea na Proof of Stake (PoS), tedy konec těžby na grafických kartách. Ten by mohl nastat již v létě, ale na termíny nelze spoléhat, protože se již mnohokrát měnily. Do oběhu by se mohla dostat spousta karet a nižší poptávka by mohla snížit ceny. V dnešním nevyzpytatelném prostředí se ale může stát cokoli, a tudíž nelze přechod na PoS očekávat jako řešení všech problémů. Ale pomoci by jistě mohl.