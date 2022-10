Grafické karty Intel A770 a A750 v testech. Nadějný hardware sráží ovladače

Intel konečně představil vlastní samostatné desktopové grafické karty řady Arc Alchemist a po dříve velmi omezeně dostupném modelu A380 se jedná o nejvýkonnější varianty v sérii – A770 a A750.

Z pohledu výkonu tyto dvě karty míří na střední segment proti kartám jako GeForce RTX 3060 nebo Radeon RX 6600 XT. Tento segment je zajímavý kvůli tomu, že výkon stačí pro hraní moderních her ve velmi slušném rozlišení a kvalitě, takže je zde velká poptávka hráčů, kteří nechtějí nebo nemají peníze na ty nejvýkonnější grafické karty a zároveň jim nestačí low-endové modely.

Povedená konstrukce

Specifikace obou karet s 6nm grafickými čipy jsme podrobně představili již ve starším článku, takže se zaměříme na věci, které zatím známé nebyly. Intel bude karty prodávat jak s jeho vlastním designem a chladičem, tak i přes známé partnery z oblasti výroby grafických karet.

Recenzenti nicméně dostali hlavně modely přímo od Intelu, které se pyšní velmi dobrou konstrukcí pouze s dvouslotovým chladičem s velmi pěkným kruhovým RGB podsvícením ventilátorů. Chlazení je tiché a teploty jsou nízké (70 až 80 °C), což u moderních grafických karet od AMD a Nvidie už lze vidět jen málo.

Je ale vidět nezkušenost Intelu z pohledu efektivity výroby, kdy se ve velkém používá lepidlo a také obrovské množství šroubků. Pokud tedy budete chtít kartu v budoucnu opravit, počítejte s tím, že rozebrání bude náročné.

Dodatečné napájení je řešené u obou karet stejně – je potřeba jeden osmipinový a jeden šestipinový konektor PCI Express.

Bez Resizable BAR ani ránu

Jednou z vlastností, nebo lépe řečeno problémem je nutnost použití Resizable BAR. Pokud váš bios a systém tuto funkci nepodporuje, vůbec o těchto kartách neuvažujte. Intel vše přizpůsobil právě pro tuto technologií a bez ní trpí hry na mikrotrhání a propady fps.

Intel už dříve oznámil, že se s kartami zaměřuje na moderní technologie, což nelze mít za zlé – když už se dělá kompletně nová grafická karta, tak s cílem do budoucna, nikoli do minulosti.

S tím souvisí i známé problémy se staršími hrami, protože čip a ovladače jsou optimalizovány pro DirectX 12 a novější, ideálně s ray tracingem. Cokoliv staršího se v ovladačích řeší přes emulaci a mnohdy to tak dopadá poměrně hrozně a to třeba i u her pro DirectX 11. V testech výkonu tak lze narazit i na takové případy, že tyto grafiky poskytují v dané starší hře horší výkon než kdejaká 10 let stará grafická karta od Nvidie nebo AMD.

To je zkrátka oběť, kterou Intel udělal s cílem mířit na jen na budoucnost a moderní hry. Pokud tedy staré hry nejsou vaším šálkem kávy, nemusíte tento problém řešit.

Nestabilní výkon

Karty dostalo k recenzím poměrně málo redakcí, což se dalo čekat – Intel bude karty prodávat v omezeném rozsahu a v počátku jen ve vybraných zemích, takže nebylo ani dostatek testovacích vzorků. Již dříve se spekulovalo nad tím, že Intel možná celou divizi se samostatnými grafickými kartami zruší, bude se to ale určitě odvíjet od úspěchu nebo neúspěchu těchto prvních modelů.

Intel doslova září v moderních hrách a se zapnutým ray tracingem. V tomto ohledu se skutečně vyrovná kartám typu GeForce RTX 3060 nebo Radeon RX 6600 XT, avšak tentokrát nemá vůbec smysl řešit o kolik procent méně či více.

Zatímco u grafických karet od AMD a Nvidie je výpočetní herní výkon poměrně stabilní napříč všemi hrami a díky tomu se dají jednoduše zprůměrovat hodnoty rozdíly, Intel trpí na neodladěné ovladače.

V některých hrách tak vše šlape skvěle a výkon se v případě A770 klidně blíží i na GeForce RTX 3070 Ti (třeba v Cyberpunku 2077), jindy je i o více než 10 % pomalejší než GeForce RTX 3060 nebo Radeon RX 5700 XT. Tento nestabilní výkon se přitom týká i moderních her, jak už bylo zmíněno, ve starších hrách jsou propady výkonu někdy neskutečně obrovské.



Ukázky výkonu (Zdroj: TechPowerUp)

Vzhledem k tomu, že výkon samotného hardwaru v čipu skutečně je, jedná se o problém ovladačů a emulace starších verzí rozhraní DirectX, kterou Intel nejspíše nikdy nevyřeší a nemá to v plánu.

Přetaktováním přes software od Intelu lze dosáhnout dalšího zvýšení výkon o 5 až 10 % dle hry, přičemž taktovat lze pouze hlavní čip nikoli paměti. Je ale potřeba počítat s tím, že se tím samozřejmě značně zvýší spotřeba o přibližně 30 %, teploty a případný hluk ventilátoru.

Technologie XeSS od Intelu funguje překvapivě dobře pro zvýšení počtu snímků za sekundu a kvalita obrazu se blíží DLSS 2.0 nebo FSR 2.0. Zatím je ale XeSS podporováno jen u 21 her, takže Intel musí zapracovat na větším rozšíření mezi vývojáři.

Nízké ceny, které ale neřeší vše

Vzhledem k tomu, že jde o vstup nového hráče do oblasti samostatných grafických karet, jde o poměrně slušný výsledek. Konkurence v podobě AMD a Nvidie má za sebou spoustu let zkušeností a hlavně odladěných ovladačů, které nelze zpětně dohnat a ani to nedává ekonomický smysl.

Intel tak vsadil na budoucnost, moderních technologie (jako první podporuje hardwarovou akceleraci AV1 a DisplayPort 2.0) a nové hry.

Intel nastavil ceny sice nízko v podobě 329 dolarů, respektive 289 dolarů za A770 a A750 se začátkem prodeje 12. října, stále je to ale trochu moc v porovnání s konkurenčními modely od Nvidie a AMD, které mají sice podobný výkon, ale ten je stabilní i ve starších hrách a k tomu mají i bezproblémové ovladače.

Rozhodně by bylo lepší, aby Intel byl z pohledu ceny ještě agresivnější a byl tak pro hráče zajímavou volbou střední třídy. Uvidíme, jestli to pro Intel bude odrazový můstek a dočkáme se v budoucnu lepších modelů, protože pro Intel rozhodně hraje čas díky tomu, že moderní technologie včetně ray tracingu jsou budoucnost a budou postupně ve stále větším množství her. A v takovém případě se jedná o hráče, který rozhodně může konkurovat AMD a Nvidii.