Gordon Moore: Mistr preciznosti, který předpověděl vývoj čipů

Už jsme si v rámci seriálu Osobnosti počítačové historie vyprávěli, jak byla firma Intel založena a jak úspěšné byly její první krůčky. Jakkoliv se zdála budoucnost firmy jasná a bezproblémová, opak byl pravdou. Čekalo ji mnoho krizí a několikrát měla skutečně na mále. A i když tím nejdůležitějším jménem s Intelem spojením byl Robert Noyce, nezaložil firmu sám. Po dlouhá léta potřeboval po svém boku spolupracovníka proslulého svou precizností. Člověka, kterému se svěřoval s okamžitými nápady a který je kriticky zkoumal a vyhodnocoval. Gordona Moorea. Jediného člověka v historii počítačů, po němž je pojmenován zákon.

Do Silicon Valley přišel jen „přes kopec“

Od svého přítele se Moore v mnoha ohledech odlišoval. Nebyl zdaleka tak společenský, zdaleka to průbojný, ani zdaleka tak geniální. A kromě toho, jako jeden z mála počítačových pionýrů pocházel z oblasti, kde to všechno začalo. Zatímco ostatní „přitáhli“ bůhví odkud, on (a například i Steve Jobs) pocházel ze San Francisca, kde se narodil 3. ledna 1929.

Gordon Moore Americký chemik, vědec a později i manažer. Spoluzakladatel společnosti Intel a autor Mooreova zákona. narození: 3. ledna, 1929

3. ledna, 1929 původ: USA, Kalifornie

Moore vyrůstal v malém městečku jménem Pescadero na jih od San Francisca, na úzkém pobřežním pruhu mezi horami a Pacifikem, zhruba v poloviční vzdálenosti mezi San Franciscem a Santa Cruz, jedinými většími městy v této oblasti. Dnes se zde nacházejí přírodní rezervace a národní parky a stát se vědomě snaží zdejší krásnou přírodu zachovat relativně nedotčenou. Díky tomu může Moore žertovat, že jeho „Pescadero je jediným městem v Kalifornii, které je dnes menší než před padesáti lety.“



Gordon Moore jako nejvyšší šéf rozjetého Intelu. To ale předbíháme až do 80. let

Na počátku třicátých let tu žilo mnohem více lidí, hodně z nich mexických emigrantů, kteří po večerech vymetali zdejší hospody a bary, kde k nějaké té rvačce nebylo nikdy daleko. Nejrannější Mooreovy vzpomínky na jeho otce se váží k jeho snaze o uchovávání pořádku. Byl policistou a občas musel uklidnit nějaké to třeštění těch, co nepochopili, že Západ už zdaleka není tak divoký, jako dřív. „Tehdy se sice moc nestřílelo,“ říkal později Moore, „ale můj otec chodil vždy s pistolí.“ Moorův otec si svou nekompromisní povahu vydobyl nejen respekt, ale i oblíbenost a stal se legendou daleko dříve, než jeho úspěšný syn.

Když mu bylo deset, rodiče se s ním přestěhovali na opačnou stranu poloostrova, do malého městečka jménem Redwood. Tehdy to zde vypadalo zcela jinak, než dnes. Nejen, že tu neexistovaly sídla žádných dnešních gigantických firem, ale ačkoliv byl kraj lidnatý, městečka doposud nesplynula do souvislého pásu vilových čtvrtí a parčíků. Pokud dnes pojedete po Interstate 101, nepoznáte, kde jedno městečko končí a druhé začíná – respektive, poznáte to jen a jen díky dopravnímu značení.

Výbušniny mu naštěstí neublížily

Na rozdíl od svých vrstevníků, z nichž mnozí tehdy propadli módě telegrafie, Moore se zajímal především o chemii. V garáži svých rodičů si zřídil laboratoř a experimentoval. Nepřekvapí, že jedna z prvních věcí, která jej uchvátila, byly výbušniny. Získal malou zásobu nitroglycerínu, z něhož vyráběl dynamit, a jak podotkl, dodnes má deset prstů.

Moore si ale na rozdíl od jiných mladých kluků brzy uvědomil, že jen u těch bláznivých experimentů nelze zůstat, a věnoval se velice poctivě detailnímu studiu. A tak si nejen uchoval zdraví, ale stal se jedním z nejlepších studentů vůbec. Neměl tedy problém s přihláškou na univerzitu, mohl si dokonce vybírat.

Kalifornie nabízí skvělé vzdělávací ústavy, ať už je to UCLA v Los Angeles, nebo Stanford, který měl takřka za rohem, a samozřejmě i jiné. Tehdy i dnes platilo, že kalifornští studenti, zvyklí na příjemné podnebí, se nehrnou studovat jinam. Ale Moore si zvolil poněkud zvláštně – San Jose State College. Bohužel nikdy nevysvětlil, co jej k tomu vedlo, proč studoval na zcela průměrné vysoké škole, když si mohl vybírat a třeba Stanford měl kousek od domu. Je možné, že důvod byl finanční, protože rodina na tom nebyla nejlépe.

Slavný Caltech. Kalifornská univerzita zaměřená na technologie, ve které se vzdělával vedle jiných slavných jmen i Gordon Moore

Po dvou letech na tomto průměrném ústavu se ale přece jen rozhodl přejít na významnější univerzitu v Berkeley, kterou také v roce 1950 dokončil. No a poté se přihlásil na další známou školu, Caltech, kde v roce 1954 získal své PhD.

Ty dva roky v San Jose pro něj ale byly přeci jen zásadní, neboť právě tam poznal Betty Irene Whitakerovou, s níž se v roce 1950 oženil. Stěhování do Pasadeny, v níž California Institute of Technology (Caltech, vůbec nejprestižnější univerzita zaměřena na výchovu budoucích vědců) sídlí, bylo pro mladý pár těžkou zkouškou, protože ani jeden z nich nikdy svou rodnou oblast neopustili. Až v Caltechu Moore poznal, že nejen vyniká nad svými vrstevníky, ale i mezi těmi nejlepšími z nejlepších.

Tak dlouho hledal, až si ho našel Shockley

Po ukončení studia ale zjistil, že se nemá kde uplatnit. Tehdejší Kalifornie ještě zdaleka nebyla tak průmyslovým státem, jako dnes, takže mladí vědci toužící po nějakém zajímavém místě museli jít jinam, což se mu vůbec nechtělo. Dva roky protrpěl ve fyzikální laboratoři námořnictva v Marylandu, a jak to jen šlo, vrátil se zpět do Zlatého státu (jak je Kalifornie v USA nazývána).

Jenže nemohl zde najít žádné místo. Ne, že by o něj nestáli, ale Moore si vybíral a mnohé odřekl. Například GE jej chtěla najmout na výzkum v oblasti jaderné energie, o který Moore vůbec nestál. Měl ale obrovské štěstí. Objevil se totiž jiný Kaliforňan, který se sice narodil v Londýně, ovšem od tří let vyrůstal v Palo Altu a považoval je za svůj domov. Nemusel shánět práci, protože právě zakládal novou laboratoř, a poprosil GE, jestli by mu nedovolili nahlédnout do složek těch mladých vědců, kteří práci u GE odmítli. A protože to byl slavný vynálezce tranzistoru William Shockley, GE s tím souhlasila.



Gordon Moore (vlevo) a Robert Noyce. Nerozlučná dvojka, která změnila svět mikroprocesorů. Poznali se v laboratoři Williama Shockleyho

Shockley se svým citem pro výběr spolupracovníků dokázal z Mooreova CV pochopit, jaký obrovský talent se v tom mladíkovi skrývá. Oslovil jej a Moore souhlasil. Byl najat jako zaměstnanec číslo 18. Jakýsi Bob Noyce měl číslo 17... Jakoby se v těch číslech skrýval i jejich společný osud, kdy Noyce byl vždy brán jako ten první z těch dvou.

Laboratoř Williama Shockleyho se zabývala vývojem polovodičů. Jak Moore poznamenal, když do laboratoře přišel, o polovodičích nic podstatného nevěděl. Byl především chemik, nikoliv fyzik. Ale rychle se zaučil.

Úsloví říká, že protikladné povahy se přitahují. Na Roberta Noyce a Gordona Moora toto platí takřka perfektně. Byli opravdu zcela jiní, jeden dominantní, druhý spíše submisivní, a tak by se dalo dlouho a dlouho pokračovat. Jedno je ale naprosto spojovalo. Perfekcionismus, vysoký intelekt a skvělé schopnosti aplikování vědeckých poznatků pro použití v reálném životě. Jeden druhému naprosto důvěřovali a vydrželo jim to celý život.

Jak sám později Moore řekl, nikdy nepatřil k těm, kdo zakládají nové firmy. Patří prý k těm, kdo se k zakladatelům rádi přidají. A tak neváhal následovat svého kolegu a přítele Noyceho, když se rozhodl založit společnost Fairchild a poté NM Electronics, později přejmenovanou na Intel.