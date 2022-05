Googlovská alternativa k Facebooku po osmi letech opět ožije. A nejde o Google+

Na to, abychom spočítali všechny pokusy Googlu o sociální síť, nemáme dost prstů. Ale když už to vypadalo, že firma své snahy vzdá, možná nás ještě překvapí. Po letech totiž ožil web orkut.com.

Orkut byla alternativa k Facebooku, za kterou stál turecký vývojář Orkut Büyükkökten. Ten síť vytvořil v roce 2004 coby „vedlejšák“ během tehdy raženého programu, že si zaměstnanci mohou 20 % času tvořit vlastní projekty. V dobách největší slávy měl 300 milionů uživatelů, ale nikdy se nerozšířil globálně. Dařilo se mu hlavně v Brazílii, kam pak Google přesunul jeho vedení, a Indii, byť jej mohli používat i Češi.

Firma síť zavřela v září 2014, kdy bylo jasné, že se její potenciál vyčerpal a že veškeré naděje vloží do Googlu+. Ten nakonec Orkut přežil jen o čtyři roky.

Büyükköktena to ale neodradilo a v roce 2015 oznámil novou síť Hello, což měla být pro změnu variace na Twitter a Instagram zaměřená čistě na mobily. Google mu pomohl nový projekt financovat, ale šlo o jinak nezávislou firmu. Úspěch to však nebyl, Hello mělo jen okolo milionu uživatelů a letos v březnu skončil.

Autor se ale nevzdává a prakticky vzápětí na webu hello.com oznámil, že chystá něco ještě lepšího. Mezitím pak na Twitteru začal trendovat termín Orkut, protože se aktualizoval také orkut.com, který předchozích osm let sloužil jako reklama na Hello. A na něm jsou trochu bližší informace:

Orkut ožije Tvrdě jsme pracovali na tom, aby se orkut.com stal komunitou, která netoleruje nenávist a dezinformace. Tvrdě jsme pracovali na tom, aby se orkut.com stal komunitou, kde se můžete setkat se skutečnými lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy, a ne jen s lidmi, kteří lajkují a komentují vaše fotografie. Svět teď potřebuje laskavost víc než kdy jindy. V dnešní době je na internetu tolik nenávisti a našich možností, jak najít a navázat skutečné vztahy, je málo. Vždycky jsem věřil, že přátelství je víc než žádost o přátelství, a zasvětil jsem svůj život tomu, abych milionům z vás pomohl budovat autentická spojení s vašimi sousedy, rodinnými příslušníky, zaměstnanci a krásnými cizími lidmi, kteří vám vstoupí do života. Naše online nástroje by nám měly sloužit, ne nás rozdělovat. Měly by chránit naše data, ne je prodávat. Měly by nám dávat naději, ne strach a obavy. Nejlepší sociální síť je ta, která obohacuje váš život, ale nemanipuluje s ním. Chci, abyste mohli být sami sebou, online i mimo něj. Chci, abyste byli schopni navazovat kontakty, které zůstanou. Chci vám v tom z celého srdce pomoci. Jsem optimista. Věřím v sílu spojení, která může změnit svět. Věřím, že svět je lepším místem, když se navzájem poznáme o něco víc. To je důvod, proč jsem jako postgraduální student na Stanfordu vytvořil první sociální síť na světě. Proto jsem přinesl orkut.com tolika z vás po celém světě. A proto vytvářím něco nového. Brzy se uvidíme!

Orkut rozhodně nebyl první sociální sítí na světě, v době jeho vzniku již fungovaly MySpace i Friendster a také ty šly po cestě, kterou vyšlapali jiní. Věřit ale můžeme Orkutově optimismu, který se do boje s Facebookem pustí i potřetí. Co zatím nevíme, je úloha Googlu. Orkut Büyükkökten podle LinkedInu již není jeho zaměstnancem, avšak firma z Mountain View nadále vlastní domény Orkut.com a také Hello.com. Je tedy možné, že se na vzniku nové sítě bude opět investičně podílet.