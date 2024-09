Google zveřejní terabajty historických leteckých map. Některé i z roku 1938

Google se na svém blogu pochlubil, že pracuje na novém Earth – virtuálním webovém 3D glóbu planety, který doplňuje jeho tradiční mapy. V nejbližší době se můžeme těšit na tři klíčové novinky.

Google zveřejní historické letecké snímky za posledních osmdesát let

Zaprvé, firma zveřejní terabajty historických družicových snímků planety, takže budeme moci naplno využít funkce Časosběr. Ta je v Earth už nějaký pátek a po aktivaci začne promítat aktuální pohled napříč časem.

Okolí Mostu a zrod stejnojmenného jezera (1984-2022):

Jenže zatímco doposud Časosběr pracoval se záběry zhruba od poloviny 80. let minulého století, teď prý půjde Google mnohem hlouběji – na některých místech až do 30.-40. let (tehdejší letecké snímkování).

Google si od novinky slibuje, že pomůže výzkumníkům lépe mapovat projevy globální změny klimatu (zvláště ústup pevninských ledovců) a působení člověka na krajinu (odlesňování atp.). Součástí je tedy i upravené rozhraní pro snadné zakládání mapových projektů.



Historické záběry San Franciska v Google Earth z roku 1938

Záběry vylepší a mraky odstraní AI Cloud Score+

Problém s rozsáhlými archivy družicových a leteckých záběrů často spočívá v tom, že nemají ideální kvalitu. Je na nich oblačnost a podepsal se na nich zub času.

Firma si proto už nějaký čas trénuje speciální neuronku Cloud Score+, která dokáže oblačnost omezeně odstranit, vylepšit barvy a dopočítat chybějící data. Časem bychom si toho snad měli všimnout i v tradičních mapách a nejen v Earth.



Záběr na Saharu vylepšený technologií Cloud Score+

Nové Street View v osmdesáti zemích

A konečně do třetice, Google nafotil novou várku snímků Street View v téměř osmdesáti zemích světa. Řada tentokrát přišla i na hromadu míst, kde ještě služba nebyla, nebo jen velmi omezeně. Takže zatímco ke mně domů přijelo mapovací autíčko naposledy v roce 2011, teď se budu moci pokochat venkovem Bosny a Hercegoviny nebo třeba scenériemi z Islandu.



Nové záběry Street View z Islandu

Zrovna v Česku nicméně Googlu perfektně sekundují Mapy.cz s konkurenční funkcí Panorama, takže pokud svoji ulici s čerstvě položeným chodníkem neuvidíte v jedné službě, stačí zpravidla vyzkoušet tu druhou.