Google znovu začne poslouchat nahrávky z Asistenta. Tentokrát ale vyžaduje souhlas

Přesně před rokem se rozpoutala bouře, kdy se zjistilo, že chytré domácí reproduktory mohou předávat některé nahrávky na další zpracování, které probíhá u reálných lidí. Firmy tuto možnost zrušily, Google ji ale nyní přináší zpět. Účast v programu je ale dobrovolná a je nutné ji prvně odsouhlasit.

Pokud doma používáte chytrého Asistenta od Googlu třeba v rámci reproduktorů Google Home či Nest, veškeré zaznamenané příkazy se ukládají do vašeho Google účtu. To se ostatně týká i pokynů pro Asistenta na chytrém telefonu. Vše si můžete zobrazit přímo ze služby Moje aktivita. Podobné logování slouží nejen k přehledu pro vás, ale i ke zlepšování služby. Google se totiž může na něm učit, co provedl správně a co naopak špatně.

V minulosti právě ale ty nahrávky, kde se něco nepovedlo, mohly skončit u reálné osoby, která si je poslechla a následně vyhodnotila. A byť se jednalo o anonymizovaný úryvek (tedy bez spojení s konkrétním Google účtem), nahrávky často obsahovaly velmi osobní výjevy z domácnosti – jednalo se třeba i o ty záznamy, kdy se Home spustil i v momentě, kdy neměl.

Google, stejně jako Amazon který podobný problém řešil u své Alexy a Apple u Siri, tuto kontrolu zrušil. Nyní ale přichází s aktualizovanými podmínkami a dotčené uživatele obeslal e-mailem, ve kterém informuje, že připravil nové nastavení.



Tento e-mail vám možná došel do schránky. Informuje o novém nastavení v rámci účtu.

Nově je tak zcela na vás, zda chcete nahrávky ukládat k dalšímu zpracování a pomoci tak vylepšit službu, byť za cenu toho, že nahrávku možná někdy někdo uslyší. Stále ale platí, že cokoliv v rámci sekce Moje aktivita, si můžete nejen zobrazit, ale i smazat, což lze i hromadně. Nastavit si dokonce můžete i automatické mazání aktivit po určité době.