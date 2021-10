Google změnil titulky webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Jak porazit algoritmus?

Nepříjemnou zprávou pro vlastníky webů je poslední aktualizace Googlu, kdy se až u 13 % stránek změnily titulky (title tags) ve výsledcích vyhledávání. Google představil nový systém, který titulky generuje novým způsobem. Cílem je zajistit větší objektivitu a propojení uživatelů s obsahem, který skutečně hledají. Titulky stránek slouží uživatelům primárně k určení relevantnosti při procházení výsledků vyhledávání.

Co je to titulek stránky a jak se vyplňuje?

Titulek stránky je text, který se zobrazuje ve formě odkazu ve výsledcích vyhledávání. Úkolem titulku je přiblížit čtenáři, o jaký obsah se jedná a jestli je pro něj relevantní. Titulek je definovaný v kódu webové stránky a v případě, že váš web funguje na platformě WordPress, dá se jednoduše doplnit pomocí pluginu. Nejčastěji se jako titulek přidává název článku, tedy hlavní nadpis (H1) a název webu.



Titulek je v podstatě nadpis, ve formě odkazu, který se zobrazuje ve vyhledávání.

Google 24. srpna 2021 zveřejnil post se změnami v systému, který generuje titulky pro webové stránky ve výsledcích vyhledávání, tzv. title tags. Zpráva však přišla až týden po implementaci změn a SEO experti se dožadovali odpovědí.

Další změnou, kterou Google v rámci změn implementoval je existence pouze jednoho titulku u jedné stránky. Dříve se titulky stránek přizpůsobily klíčovému slovu ve vyhledávání. S tím už je konec.

Proč se došlo ke změně systému generování titulků?

Titulky webů byly doposud generovány z textů (v HTML kódu), který vytváří majitelé stránek. Majitelé webů vytváří titulky tak, aby obsahovaly někdy až nesmyslná spojení klíčových slov s cílem vytáhnout stránku na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání a zvýšit tak míru prokliku. Jindy jsou titulky stejné na všech stránkách, nevyplněné, nebo naopak zbytečně dlouhé. V takových případech se titulek nezobrazil celý, takže výsledný text nedával smysl nebo obsahoval generická slova jako domovská stránka, home page apod.

Nový systém generuje titulky výběrem relevantnějšího textu ze stránky. Navíc pracuje dynamicky, takže pokud provedete na stránce změny, roboti stránku znovu zaindexují a může se zobrazit s jiným titulkem. Danny Sullivan, který má v Googlu v divizi vyhledávače na starosti styk s veřejností, na Twitteru potvrdil, že změny se týkají všech jazyků a zemí.

Má cenu vytvářet titulky, když je Google změní?

Google doporučuje správcům webů pokračovat s tvorbou titulků a soustředit se hlavně na to, aby odpovídaly obsahu stránky. Firma upřesňuje, že v 87 % jsou titulky stále generované tak, jak jsou vyplněné (dříve to bylo 80 %). Je důležité, aby titulky odpovídaly hlavnímu nadpisu H1, nebyly příliš dlouhé (maximálně 50-60 znaků) a neobsahovaly uměle přidaná klíčová slova. Pokud tyto instrukce nedodržíte, roste pravděpodobnost, že spadnete právě do těch 13 %, kdy Google vygeneruje titulek jinak.

Jak vypadají nové titulky, které Google generuje?

Jaké změny očekávat? Nejčastěji při změně titulku Google využívá hlavní nadpis H1, ale může přejít i k dalším nadpisům, které jsou zvýrazněné (definice nadpisů je obsaženy v HTML kódu stránky, který roboti prochází). Titulky, které obsahují název stránky v některých případech Google úplně smaže nebo nahradí svislou čáru pomlčkou.

Text titulků může také vybrat z náhodného textu na stránce nebo z alt textu obrázků. V případě, že Google není spokojený s napsaným titulkem může jej nahradit náhodně vybranými částmi textu. Naštěstí tato změna se projevuje u minima webových stránek.

Jaký dopad má změna titulků

Změny titulků mají negativní vliv na míru prokliku (tzv. Click through rate). Titulek vytvořený autorem bude vždy lepší než ten, který vybere algoritmus. Pokud se budete držet jednoduchého doporučení sjednotit titulek s hlavním nadpisem, přičemž text odpovídá obsahu stránky, s největší pravděpodobností nad algoritmem vyhrajete.

Jak zjistit, které titulky se změnily

Nejjednodušší způsob, jak zjistit k jakým změnám došlo u vašich stránek, je zadání do vyhledávání na Googlu site:doména.cz, například: site:zive.cz. Google zobrazí všechny stránky, které jsou na této doméně indexované, takže si můžete prohlédnout zobrazené titulky a popisky. V případě, že máte velký web, není v možnostech jednotlivce všechno projít ručně. V takovém případě lze dohledat různé návody, jak snadno a rychle zobrazit nové vs. staré titulky.



Vyhledání příkazu „site: doména.cz“, který vypíše výpis všech stránek, které jsou na webu. Pomocí tohoto příkazu můžete zkontrolovat, které titulky se zobrazují ve vyhledávání.

Co dělat, pokud Google změnil Vaše titulky

Pokud jste se setkali s tím, že Google změnil Vaše titulky a nejste spokojení s jeho výběrem, nebude nic jednoduššího než definovaný titulek přepsat tak, jak by měl vypadat. Titulek musí být stejný jako hlavní nadpis H1. Pokud si chcete být jistí, zkontrolujte, jestli ve značkách schématu (scheme markup) v poli názvu (name field) máte stejný text jako v hlavním nadpisu (a odpovídá titulku). Vzhledem k dynamickému režimu systému by měl Google vzít do úvahy nový titulek. Ovšem je potřeba počítat s prodlením. V případě, že jste nespokojení a chtěli byste vyjádřit svůj názor na změny titulků přímo Googlu, existuje přímo Google diskuze k tomuto tématu.



Nadpis článku je označen nadpisem H1.



Hlavní nadpis H1 je stejný jako titulek (title).



Pokud stránka obsahuje tzv. značky schématu (scheme markup), zkontrolujte si, že pole „name“ obsahuje text z hlavního nadpisu a zároveň vašeho titulku.

Google provádí SEO změny kontinuálně, a i když se tato změna může zdát některým majitelům stránek jako neopodstatněná, Google se snaží vylepšovat výsledky vyhledávání pro ty, kteří dodržují správnou strukturu a penalizovat ty, které se snaží pravidla obejít.

Dobrou zprávou nakonec je, že změny titulků nemají přímý vliv na řazení stránek ve výsledcích vyhledávání. Na druhou stranu Google mění své algoritmy výsledků často, takže co platí dnes, nemusí platit zítra. Ostatně SEO není jen jednorázové nastavení parametrů, ale souvislá práce s cílem udržení pozice navzdory změnám i konkurenci.