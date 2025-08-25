Google zaklekne na ty, kteří si platí levné YouTube Premium z Indie nebo Turecka

Google od 26. září mění podmínky placených služeb YouTube a uživatelům v těchto dnech rozesílá upozornění, aby si dokument přečetli. Je to právnická nuda, ale obsahuje jednu důležitou změnu. Firma v e-mailu i nových podmínkách explicitně varuje před používáním placených služeb z jiných zemí, než ve kterých došlo k registraci účtu.
Posiluje tím snahy zablokovat zneužívání levných tarifů ze zahraničí. Google totiž u služeb mj. zohledňuje paritu kupní síly, a tak stejná služba stojí v různých zemích jinak. V Česku je základní individuální YouTube Premium za 209 Kč měsíčně. Zato v Indii stojí 149 rupií (36 Kč), v Turecku 105 lir (54 Kč), aktuálním hitem je pak služba v Nigérii v ceně 1700 nair (24 Kč). S podvržením fyzické i IP adresy si spořílci mohli najít cestu k bezmála desetkrát levnějším nabídkám.
V původních podmínkách se Google spoléhal na upřímnost uživatelů.
Bod 2.3 Zeměpisná omezení
Placené služby a určitý obsah placených služeb mohou být k dispozici pouze v některých zemích. Potvrzujete, že neuvedete nepravdivé, nepřesné či zavádějící informace o zemi svého bydliště, a nepokusíte se omezení, která se týkají přístupu k placeným službám nebo obsahu placených služeb, jakkoli obejít.
V těch nových už ale konkrétně varuje, že za manipulace s adresami hrozí ukončením předplatného.
Bod 3 Zeměpisná omezení
Službu Premium musíte používat a přistupovat k ní pouze v zemi nebo teritoriu, kde jste se k dané službě Premium registrovali. Pokud budete ke kterékoli službě Premium přistupovat nebo ji používat primárně mimo danou zemi nebo pokud se pokusíte zkreslit informace o zemi, z které se registrujete, porušíte tím smluvní podmínky Premium a přístup ke službám Premium vám může být ukončen. Pokud se přestěhujete do jiné země, může být pro zachování přístupu nutné provést opakovanou registraci ke službám Premium z příslušné země v souladu s dostupností služeb Premium, jejich cenami a nabídkou funkcí v dané zemi.
Už v minulých podmínkách pak Google pochopitelně uváděl, že za jejich opakované porušování může ukončit nejen Premium, ale i zrušit celý účet. A to už je velké riziko, pokud na něm máte i důležitý Gmail, nakoupené aplikace v Play Storu a další data, která se nedají převést jinam.
Ani nové podmínky nejsou neprůstřelné, takže se kličkovat pomocí VPN bude i nadále. Ale pozor si musí dát ti, kteří to činí na svém hlavním účtu.
Levnější předplatné oficiálně
I s ohledem na tyto triky Google uvedl nové předplatné YouTube Premium Lite, které stojí zhruba polovinu velkého Premia. Má ale spoustu omezení. Nebo spíš oproti bezplatným účtům jen jedinou výhodu – neobsahuje reklamy u nehudebních videí.
|
|YouTube Premium
|YouTube Music Premium
|YouTube Premium Lite
|cena
|209 Kč
|169 Kč
|?
|videa bez reklam
|ano
|ano
|ano, některá
|stahování videí do mobilu (na mobilu)
|ano
|ne
|ne
|přehrávání videí na pozadí (na mobilu)
|ano
|ne
|ne
|neomezený poslech YouTube Music
|ano
|ne
|ne
|neomezený poslech hudby
|ano
|ano
|ne
|stahování hudby do mobilu
|ano
|ano
|ne
|přehrávání hudby na pozadí (na mobilu)
|ano
|ano
|ne
Lite je však zatím dostupný jen v několika zemích světa: Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile, Francie, Itálie, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Německo, Polsko, Rumunsko, Singapur, Spojené království, Španělsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, USA. Seznam se však postupně rozrůstá.
