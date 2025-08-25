Živě Premium
Google zaklekne na ty, kteří si platí levné YouTube Premium z Indie nebo Turecka | Ilustrace: AI Gemini

Ilustrace: AI Gemini

Google zaklekne na ty, kteří si platí levné YouTube Premium z Indie nebo Turecka

Lukáš Václavík
25. srpna 2025
Diskuze (2)
  • Google vyrazil proti zneužívání levných tarifů YouTube Premium ze zahraničí.
  • V nových podmínkách varuje před manipulacemi s adresami.
  • Levnější Premium Lite ale Čechům nadále upírá.

Google od 26. září mění podmínky placených služeb YouTube a uživatelům v těchto dnech rozesílá upozornění, aby si dokument přečetli. Je to právnická nuda, ale obsahuje jednu důležitou změnu. Firma v e-mailu i nových podmínkách explicitně varuje před používáním placených služeb z jiných zemí, než ve kterých došlo k registraci účtu.

Posiluje tím snahy zablokovat zneužívání levných tarifů ze zahraničí. Google totiž u služeb mj. zohledňuje paritu kupní síly, a tak stejná služba stojí v různých zemích jinak. V Česku je základní individuální YouTube Premium za 209 Kč měsíčně. Zato v Indii stojí 149 rupií (36 Kč), v Turecku 105 lir (54 Kč), aktuálním hitem je pak služba v Nigérii v ceně 1700 nair (24 Kč). S podvržením fyzické i IP adresy si spořílci mohli najít cestu k bezmála desetkrát levnějším nabídkám.

image.png

V původních podmínkách se Google spoléhal na upřímnost uživatelů.

Bod 2.3 Zeměpisná omezení

Placené služby a určitý obsah placených služeb mohou být k dispozici pouze v některých zemích. Potvrzujete, že neuvedete nepravdivé, nepřesné či zavádějící informace o zemi svého bydliště, a nepokusíte se omezení, která se týkají přístupu k placeným službám nebo obsahu placených služeb, jakkoli obejít.

V těch nových už ale konkrétně varuje, že za manipulace s adresami hrozí ukončením předplatného.

Bod 3 Zeměpisná omezení

Službu Premium musíte používat a přistupovat k ní pouze v zemi nebo teritoriu, kde jste se k dané službě Premium registrovali. Pokud budete ke kterékoli službě Premium přistupovat nebo ji používat primárně mimo danou zemi nebo pokud se pokusíte zkreslit informace o zemi, z které se registrujete, porušíte tím smluvní podmínky Premium a přístup ke službám Premium vám může být ukončen. Pokud se přestěhujete do jiné země, může být pro zachování přístupu nutné provést opakovanou registraci ke službám Premium z příslušné země v souladu s dostupností služeb Premium, jejich cenami a nabídkou funkcí v dané zemi.

Už v minulých podmínkách pak Google pochopitelně uváděl, že za jejich opakované porušování může ukončit nejen Premium, ale i zrušit celý účet. A to už je velké riziko, pokud na něm máte i důležitý Gmail, nakoupené aplikace v Play Storu a další data, která se nedají převést jinam.

Ani nové podmínky nejsou neprůstřelné, takže se kličkovat pomocí VPN bude i nadále. Ale pozor si musí dát ti, kteří to činí na svém hlavním účtu.

Levnější předplatné oficiálně

I s ohledem na tyto triky Google uvedl nové předplatné YouTube Premium Lite, které stojí zhruba polovinu velkého Premia. Má ale spoustu omezení. Nebo spíš oproti bezplatným účtům jen jedinou výhodu – neobsahuje reklamy u nehudebních videí.

  YouTube Premium YouTube Music Premium YouTube Premium Lite
cena 209 Kč 169 Kč ?
videa bez reklam ano ano ano, některá
stahování videí do mobilu (na mobilu) ano ne ne
přehrávání videí na pozadí (na mobilu) ano ne ne
neomezený poslech YouTube Music ano ne ne
neomezený poslech hudby ano ano ne
stahování hudby do mobilu ano ano ne
přehrávání hudby na pozadí (na mobilu) ano ano ne

Lite je však zatím dostupný jen v několika zemích světa: Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile, Francie, Itálie, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Německo, Polsko, Rumunsko, Singapur, Spojené království, Španělsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, USA. Seznam se však postupně rozrůstá.

 Zdroje a další informace: Google (1, 2)
Vstoupit do diskuze (2)

Určitě si přečtěte

Články odjinud