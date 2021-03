Google začne zprávy ve vyhledávači zařazovat do většího kontextu

K lepšímu pochopení informace pomáhá kontext. Od roku 2018 z tohoto důvodu v Google Zprávách existuje funkce Full Coverage, která pod vybranými zpravodajskými texty ukazuje více článků na dané téma od různých médií. Google se nyní rozhodl, že vychytávku rozšíří i do vyhledávače. Cílem není nic jiného, než pomoci lidem udělat si o tématech ucelenější obraz.

Full Covegare aktuálně v Google Zprávách není dostupný u všech textů, najdeme jej pouze u těch, které se týkají závažných záležitostí jako jsou volby nebo covid-19. Pod náhledem textu je vždy ikonka „více zpráv o tématu“, která po rozkliknutí skrývá dlouhou nabídku odkazů na články o dané či podobné události.

Stejně by funkce měla fungovat i ve vyhledávači, přirozeně rozšíří zprávy, které se v Google Search objevují už nyní. Opět u vybraných témat bude ikonka, pod kterou zájemci najdou více textů.

Google u Full Coverage ujišťuje, že zprávy nejsou personalizované, ukazuje všem stejné. Podle svých slov se mu podařilo algoritmy zdokonalit tak, že samy dokážou poznat, co je důležitý článek a jak vypadá u různých médií. Zvládnou monitorovat i témata, která se odehrávají několik dní (nebo měsíců, viz pandemie) a informace tak zařazovat do většího kontextu.

Funkce bude ve vyhledávači nejdříve dostupná jen v USA a jen v angličtině, do dalších regionů se dostane v následujících měsících.