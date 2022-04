Google začne ve vyhledávači označovat často citované zprávy. Chce podpořit původní zdroje

Apríl je tradičně zkouškou, při které si lidé mohou vyzkoušet ověřování zpráv. I proto na druhého dubna připadá mezinárodní den fack-checkingu, jež má upozornit na potřebu poctivé práce s informacemi. Google při té příležitosti oznámil, že do vyhledávače zařadí nový nástroj, kterým označí texty, jež jsou často citované, aby se lidé rychleji dostali k původnímu zdroji.

Novinka přijde ve formě štítků, kterým Google ve svém vyhledávači bude označovat vybrané zpravodajské texty, které se rozšířily i do ostatních médií. Čtenáři tím mají být upozorněni, odkud původní informace přišla, na štítku bude napsáno „často citovaný zdroj“.

Google tvrdí, že tím chce podpořit původní informování, štítky dostanou zejména investigativní texty, rozhovory, tiskové zprávy a reportáže. Například pokud Živě.cz přijde se zajímavou informací, kterou by pak ocitovala ostatní média, náš text by v Googlu dostal právě nový štítek, na kterém by bylo upozorněno, že to je zpráva, kterou přebírají ostatní.

Příklad dává i sám Google. „Řekněme, že místní zpravodajská organizace přišla s investigativním příběhem, který se zabývá problémy ve vaší místní školní čtvrti. Příběh je tak velký, že se ho ujala řada dalších médií. Ale co když jste neviděli původní text, který měl pro místní obyvatele jedinečný kontext? Představujeme způsob, jak vám pomoci identifikovat články, které byly často citovány jinými zpravodajskými organizacemi,“ vysvětluje firma na svém blogu.

Novinka bude v následujících dnech spuštěna na mobilním vyhledávači v USA, globální rozšíření přijde během několika týdnů.

Google také rozšiřuje svůj další štítek, kterým označuje vyvíjející se zprávy. Nově bude do anglických výsledků v USA přidávat tipy, jak přistupovat ke zprávám, které jsou tak čerstvé, že ještě u nich nemusí být zaručena stoprocentní pravdivost. U této novinky však neuvedl, kdy se dostane i do dalších zemí.

Vylepšení tento týden dostala i samotná umělá inteligence vyhledávače, podle firmy budou výsledky vyhledávání k citlivým tématům jako jsou sebevraždy, domácí násilí nebo sexuální útoky lépe vyfiltrovány. Jinými slovy – pokud takové téma vyloženě nevyhledáte, Google slibuje, že vám ho bude ukazovat co nejméně to půjde. A pokud ho vyhledáte, dostanete větší množství rad, kam se obrátit s žádostí o pomoc.