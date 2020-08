Google začne od září vypínat Play Music. Konec služby přijde v prosinci. Návod, jak přenést data do YouTube Music

Konec hudební služby Play Music předeslal Google již před několika měsíci, nyní ale zveřejnil konkrétní časový rámec. Prvním uživatelům ji začne vypínat v září, celosvětově pak v říjnu. Ke smazání celé služby dojde v prosinci. Do té doby je možné si veškerá svá data přenést.

Společně s koncem Play Music se ale naštěstí uživatelům otevírá možnost přenosu své hudby do jiné služby od Googlu, a to konkrétně do YouTube Music. To navíc za poslední měsíce získalo hned několik funkcí, které byly specifické právě pro starší službu. Už si tak lze například nahrát vlastní hudbu a pouštět si ji kdekoliv – a to dokonce zdarma a bez omezení počtu skladeb.

Zároveň dochází k aktualizaci YouTube Music, které získává nový odkaz na Android TV, který vás navede přímo do patřičné sekce v rámci aplikace YouTube. Služba byla také integrována do Google Map a je možné již přehrávat hudbu skrze chytré reproduktory Google Home a Google Nest – doposud byl vyžadován displej (protože se de facto jedná o YouTube). Stačí tak říci „Hey Google, play music from YouTube Music“.

Samotné vypínání proběhne v několika fázích:

Ke konci srpna dojde k ukončení možnosti zakoupení hudby skrze Obchod Play a nahrávání vlastní hudby do Play Music.

dojde k ukončení možnosti zakoupení hudby skrze Obchod Play a nahrávání vlastní hudby do Play Music. V září dojde k vypnutí možnosti přehrávání pro uživatele na Novém Zélandu a v Jihoafrické republice.

dojde k vypnutí možnosti přehrávání pro uživatele na Novém Zélandu a v Jihoafrické republice. V říjnu dojde ke globálnímu vypnutí možnosti přehrávání, včetně Česka. Od tohoto momentu nebude možné přehrávat hudbu jak z webu, tak ani z mobilní aplikace.

možnosti přehrávání, včetně Česka. Od tohoto momentu nebude možné přehrávat hudbu jak z webu, tak ani z mobilní aplikace. Stále ale bude možné převést si svou knihovnu do YouTube Music či stáhnout nahrané a zakoupené písničky.

Na konci prosince dojde k finálnímu ukončení a smazání služby. Pokud si tedy do této doby nepřevedete svá data, tak o ně pravděpodobně přijdete.

Jak přenést hudbu z Google Play Music do YouTube Music?