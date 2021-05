Google začíná testovat integraci Chatu do Gmailu na mobilu. Můžete si to vyzkoušet

Google před několika měsíci ukázal, jak bude vypadat integrace jeho služeb Meet a Chat uvnitř Gmailu. zatímco první jsme se dočkali relativně záhy, s druhou to tak rychlé nebylo. Nyní si ale můžete integraci vyzkoušet sami.

Internetový gigant se snaží ze svého Gmailu vytvořit centrální místo pro všechnu vaši práci. Ať už jde o dokumenty či komunikaci s kolegy. A to nejen v rámci e-mailu, ale i instant messagingu skrze jeho službu Chat, či volání skrze Meet. Obě služby byly doposud poměrně oddělené, minimálně co se týče rozhraní.

První vlaštovky integrace se objevily v podobě widgetu umožňujícího vyvolat hovor na počítači, zásadnější krok ale přichází až nyní. V mobilní aplikaci Gmailu si totiž mžete aktivovat právě integraci Chatu. Díky tomu se vám tak objeví dvě nové záložky – Chaty a Místnosti – kde najdete své veškeré konverzace.



Integraci Gmailu s Chatem si již můžete zapnout

Díky nedávné integraci se starými Hangouts by navíc mělo dojít i k tomu, že se vám objeví i dávné konverzace, jako se to stalo například mně. To bude zřejmě i důvod, proč se nám integrace prozatím podařila zapnout pouze na osobním účtu – firemní administrátoři totiž musí integraci nového Chatu a starých Hangouts ručně povolit. Do té doby je nový Chat stále tak nějak podivně oddělený.

Integraci je nutné ručně zapnout

Hlavní výhoda tohoto kroku je, že nepotřebujete separátní aplikaci na rychlou komunikaci v rámci týmu či rodiny (byť na běžné nefiremní konverzování jsou mnohem pohodlnější aplikace, nežli Chat). Takže namísto nainstalovaného Gmailu, Chatu a Meetu si vystačíte jen s tou první.

Pro aktivování je nutné zamířit do Nastavení – zde vyberte účet, pro který chcete funkci zapnout – Chat, kde stačí povolit zaškrtávátko. Poté se vám v aplikaci objeví dvě nové záložky a v bočním menu najdete přepínač, skrze který si můžete zvolit svůj stav – tedy zda se chcete ostatním zobrazovat jako online, pryč, nebo offline.

Google má s Gmailem velké plány. Podívejte se, jak bude vypadat: