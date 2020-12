Google začal ve vyhledávači ukazovat videa z TikToku a Instagramu. Zatím jen na mobilu

Testování nové funkce zahájil v minulých dnech Google. V mobilní verzi svého vyhledávače začal ukazovat krátká videa z TikToku a Instagramu, dosud se k nim „externím“ způsobem nebylo možné dostat - nebyla zde indexovaná.

Obsah se zobrazuje v kartách „Short videos“, které spadají pod službu Google Discover. Ta je směsicí nejrůznějších odkazů, o kterých algoritmus vyhodnotí, že by se vám mohly líbit. Discover existuje buď přímo na některých telefonech s Androidem, či právě v mobilní aplikaci vyhledávače Googlu.

Dosud se v kartách objevovaly především videa z YouTube nebo jiných video platforem, v Česku spíše neznámých (indický Trell, projekt Tangi apod.). Na rozšíření o TikTok a Instagram poprvé upozornil web Search Engine Roundtable.

Po kliknutí na video je uživatel přesměrován na webovou verzi sociální sítě, aplikace se nespustí, ani když ji máte nainstalovanou. Stačí jeden krok a jste zpět na vyhledávači. To je přitom to, o co Googlu jde - aby lidé co nejdéle zůstali na jeho platformě. Ukojí touhu lidí po zábavním obsahu vyprodukovaném třetí stranou a zároveň a z toho sám profituje. Podobný princip existuje dlouho například u textů zpravodajských webů (byť to část mediálního trhu kritizuje).

Zatím není jasné, jestli existuje dohoda mezi Googlem a Instagramem a TikTokem, například s Twitterem ji firma má. Proto jsou jeho příspěvky a videa indexovány již od roku 2015. Samotný Google jen pro TechCrunch potvrdil, že novinku na mobilních zařízeních testuje.