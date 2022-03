Google začal sponzorovat McLaren. Monoposty F1 ponesou loga Chromu a Androidu

Google se stal oficiálním partnerem týmu formule 1 McLaren. Jeho závodní vozy tak budou letos startovat s logy mobilního operačního systému Android a webového prohlížeče Chrome. Zaměstnanci týmu pak budou používat blíže neupřesněná zařízení s Androidem, prohlížečem Chrome a 5G konektivitou.

Zatímco logo Androidu je na novém monopostu MCL36 nalepené na víceméně obvyklém místě na krytu motoru, logo Chrome najdeme netradičně na krytech kol. Kromě toho budou přítomná také na přilbách a kombinézách závodníků stáje McLaren Landa Norrise a Daniela Ricciarda. Dle oficiálních stránek McLaren Racing je dohoda o spolupráci uzavřena na více let.

Google je oficiálním sponzorem týmu formule 1 McLaren

Google a McLaren

Generální ředitel McLaren Racing Zak Brown řekl: „Jsme naprosto nadšeni a hrdí na to, že můžeme přivítat Google v rodině McLaren Racing. Google je celosvětovým lídrem v oblasti technologií a je průkopníkem v oblasti inovací při propojování lidí po celém světě. Díky integraci platforem, jako je Android a Chrome, bude mít náš tým lepší podporu, díky níž se bude moci soustředit na výkony.“

Pro McLaren se nejedná o první spolupráci spojenou s telefony s Androidem. V roce 2020 ukončil smlouvu s čínskou firmou OnePlus, na jejímž základě vzniklo několik výkonných černo-oranžových telefonů. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se něco podobného mělo v dohledné době objevit i u řady Google Pixel.

Loga Chromu a Androidu na voze F1

„McLaren Racing představuje to nejlepší, co je na závodní dráze možné, a to v oblasti výkonu, začleňování a udržitelnosti, což jsou hodnoty, které sdílíme i ve společnosti Google. Přinášíme další inovace na platformy, jako je Android a Chrome, a plynule je propojujeme s dalšími službami Google, abychom optimalizovali výkony McLarenu během závodů,“ uvedl viceprezident Googlu pro marketing Nicholas Drake.

Sezóna 2022

Poprvé bude možné vidět závodní vozy s logy Androidu a Chromu již v pátek 18. března během prvních dvou měřených tréninků na Velkou cenu Bahrajnu. Do ostrého závodu na okruhu Sáchir odstartují v neděli 20. března v 16:00 středoevropského času.

Kromě formule 1 se znaky Google se objeví také na závodním voze McLaren MX Extreme E s číslem 58 a na závodních kombinézách jezdců týmu McLaren MX Extreme E Emmy Gilmour a Tannera Fousta v extrémních terénních závodech 2022 Island X-Prix.