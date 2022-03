Google z chromebooků udělá herní počítače. Míří na ně Steam

Chromebooky budou opět o něco univerzálnější. Poté, co na ně Google dostal aplikace z Androidu a umožnil instalovat některé linuxové programy, teď na jeho desktopovou platformu zamíří i PC hry. Firma se dohodla s Valve a společně na zařízení přinesou herní obchod Steam.

Novinka je coby alfaverze dostupná v Chrome OS 14583.0.0, který se momentálně nachází v kanálu Dev. Celkově tedy půjde o dost omezený a nestabilní zážitek. Google zatím podporuje jen zařízení s procesory Intel Core 11. generace, grafikou Intel Iris Xe a alespoň 8 GB RAM. V tuto chvíli tomu odpovídá jen sedm zařízení:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Oficiální seznam známých problémů je hodně obsáhlý. Můžou zlobit grafika i zvuk, hry zatím není možné instalovat na externí disky. Potíže se škálováním grafiky budou dělat chromebooky s hi-dpi displeji. Zatím nefungují ochrany BattlEye a Easy Anti-Cheat. A zdrojem starostí také může být to, že řada her nemá nativní verzi pro Linux (jádro Chrome OS), ale přes překladovou vrstvu Proton spouští hry určené pro Windows.

Google už ale také zveřejnil seznam několika desítek her, které zaručeně běží. Typicky půjde o nenáročné tituly jako české Factorio, RimWorld, Stardew Valley, Terraria, Hades nebo Dead Cells. Na listině jsou ale též Zaklínač 3. L4D2, Fallout 4, Euro Truck Simulator 2, Age of Empires II: Definitive Edition a chybět nesmí ani Skyrim. Pátý díl série The Elder Scrolls tak rázem funguje již na asi sto padesáté šesté platformě.