Google vyhrožuje, že v Austrálii zruší svůj vyhledávač. S tamní vládou se dostal do ostrého sporu

Celá jedna západní země dost možná brzy přijde o možnost využívat vyhledávač Google. Firma hrubě nesouhlasí s připravovanou legislativou v Austrálii, podle které by technologičtí giganti museli platit vydavatelským domům za používání jejich zpráv a nechala se slyšet, že pokud zákon projde, ve zemi svůj vyhledávač zruší, informovala agentura Reuters.

Austrálie o právní úpravě, aby zástupci Big tech platili za využívání zpravodajského obsahu, diskutuje dlouho. Nejdříve to mělo být povinné, pak vláda otočila a přišla s kompromisem, že příspěvky by byly dobrovolné. Ovšem následně nastala pandemie, vydavatelské domy se dostaly do finančních problémů a Austrálie se vrátila k prvotní verzi zahrnující nutné placení.

Google již loni v srpnu zveřejnil otevřený dopis, ve kterém píše, že svoboda slova a některé jeho služby, včetně YouTube, budou v Austrálii ohroženy, pokud zákon projde. Zároveň odsunul v regionu spuštění své zpravodajské novinky News Showcase, která je další formou agregátoru zpráv.

Austrálie neustoupila, spor tak vygradoval tento týden při jednání v Senátu. Šéfka tamní pobočky Googlu Mel Silva uvedla, že s legislativou firma jednoduše nesouhlasí a v případě jejího schválení dojde na to, že Google svůj vyhledávač v Austrálii úplně zruší. Podle ní „neexistuje jiné řešení“.

„Nebudeme reagovat na výhrůžky,“ komentoval situaci australský premiér Scott Morrison. Silva poté uvedla, že nikomu nevyhrožuje, jen popisuje realitu ke které může dojít při nejhorším možném scénáři. Googlu dle jejích slov nejvíce vadí, že by to vytvořilo neudržitelný precedent pro celý svět.

Austrálie zašla nejdále, řeší se to ale všude

Australský zákon se jmenuje Mandatory news media bargaining code a jeho jádrem je, že Facebook a Google (zatím dvě jediné formy, u kterých bylo identifikováno, že se ně nařízení bude vztahovat) se musí domluvit s vydavateli na platbách za obsah, pokud jejich zprávy zobrazují. Pokud ke shodě nedojde, výši platby stanoví právní znalci. Zákon se připravoval tři roky, v prosinci vešel do schvalovacího procesu.

V případě, že dostane zelenou, Austrálie bude první zemí, která bude mít tuto záležitost takto komplexně právě ošetřenou. Není ovšem ani jediná, ani první, která věc řeší. Google a Facebook jsou kritizováni dlouhodobě po celém světě, že se přiživují na zpravodajském obsahu médií - zobrazují jeho úryvky, do kterých vkládají vlastní reklamy a čtenář pak nemá motivaci kročit na původní web, kde z reklam vydělává vydavatel.

Paradoxně ve Francii se Google tento týden s několika médii dohodl, že k určitým poplatkům za zprávy přistoupí. Také se mu nechtělo, ale nakonec souhlasil. Podobných smluv vzniká v různých regionech více, jen v Austrálii zatím Google reagoval nejagresivněji, kvůli tvrdosti připravovaného zákona.