Google vás ve vyhledávání nenechá vypnout Přehledy od AI. Starý dobrý trik na ně ale pořád funguje

Google se od jara pokouší na vyhledávací dotazy rovnou odpovídat. Na první pozici ve výsledcích tak najdete blok Přehled od AI s vygenerovanou reakcí. Ta není vždy rychlá a často ani ne správná, protože AI halucinuje.

Jenže vypnout se tato funkce nedá. Sám Google doporučuje těm, kteří AI ve výsledcích nechtějí, aby si v panelu filtrů (Videa, Obrázky, Zprávy…) vybrali Web. Tím dostanou čistý seznam odkazů bez jakýchkoliv boxíků, ale třeba i reklam.

V desktopových prohlížečích si můžete vynutit, aby se Google automaticky přepnul na tento filtr. Stačí si nastavit vlastní vyhledávač, což s výjimkou Safari umožňují všechny velké prohlížeče i bez instalace nějakých doplňků. Projděte nastavení a skočte do sekce s vyhledávači.



Přehledy od AI vám i napoví, jak samy sebe vypnout. Avšak dvě ze čtyř odpovědí nefungují

Použít můžete i tyto odkazy:

Chrome : chrome://settings/searchEngines

: chrome://settings/searchEngines Edge : edge://settings/privacy/services/search/searchEngines

: edge://settings/privacy/services/search/searchEngines Firefox: about:preferences#search

Tam pak do příslušné sekce přidáte vlastní vyhledávací web s adresou https://www.google.com/search?q=%s&udm=14. Všimněte si dvou důležitých parametrů: „q=%s“ je zástupný symbol pro vyhledávaný dotaz a „udm=14“ řekne Googlu, aby rovnou otevřel kartu Web.

Prohlížeče vám ještě umožňují nastavit si tzv. zástupce, zkratku, klíčové slovo apod., pokaždé se to nazývá trochu jinak. V praxi jde o to, že si zvolíte například zkratku „g“ a daný vyhledávač se použije, pokud do adresního řádku zadáte „g vyhledávaný_dotaz“. Ale onen vyhledávač si můžete nastavit také jako výchozí, takže se vždy bude hledat rovnou v něm i bez zkratky.



Nastavení vlastního vyhledávače v Edgi

Vlastní vyhledávače se dají používat též v některých mobilních prohlížečích, ale tam bohužel funkce není tolik rozšířená. Podporují to například Firefox nebo Brave.