Google vyhlásil poplach kvůli inteligentním chatbotům. Možná zásadně změní způsob, jakým lidstvo hledá informace

Už si to ani neuvědomujeme, ale vyhledávací engine od Googlu je technologie, která zásadně změnila naše životy. A teď je v ohrožení. Podle The New York Times si to myslí i generální ředitel Googlu Sundar Pichai, který ve firmě „vyhlásil poplach“ kvůli ChatGPT a tomu, co by tato technologie mohla znamenat pro budoucnost.

Aktuální Vyhledávání Google uživateli vrací seznam internetových odkazů (plus část dat strukturovaných v Knowledge Graph) a člověk si musí finální informaci přečíst sám. Ale ChatGPT je umělou inteligencí hnaný chatbot, který na to jde jinak – je schopný konverzovat způsobem, který je lidem přirozený. Zatím mu chybí informace a občas si trochu vymýšlí, ale jsou to schopnosti porozumět textu a generovat text, které zapůsobily na laickou i odbornou veřejnost po celém světě.

Evidentně si všimli i v Googlu. V technologii vidí riziko, které by mohlo zlomit i dosud neohroženého giganta. Nebo také obrovskou příležitost – pokud dokážou nové algoritmy použít ve svůj prospěch a integrovat do svých služeb.

Google se s chatboty pere už řadu let a jeden z vývojářů v létě tvrdil, že LaMDA (language model for dialogue applications) má rozum na úrovni dítěte. Není to pravda, přesto jsou schopnosti systému opravdu působivé. A Google paradoxně vyvinul i jádro, které posloužilo jako základ pro ChatGPT.

Nejvážnější problémy

Problém je, že tento způsob doručení informace k uživateli nedovoluje efektivní zapojení reklamy. A ta pro Google aktuálně představuje 80 % příjmů.

Jsou tu i další problémy. Výše jsem zmínil, že si ChatGPT „trošku vymýšlí“. Je to způsobeno tím, že systém čerpá z širokých vod internetu, kde jsou i informace chybné, toxické či úmyslně zavádějící.

Příklad z redakčního života: požádali jsme AI, aby napsala článek o Márii Telkes. Napsala jej krásně, akorát vědkyni, která se věnovala solárním technologiím, bez mrknutí oka přidal i vynález kardiostimulátoru.

Příklad z nedávné historie: v roce 2016 musel Microsoft vypnou svého chatbota, protože po pár dnech nasávání lidské konverzace začal chrlit rasistické texty a vzývat Hitlera. Zuckerbergova Meta udělala podobnou zkušenost před pár týdny.

Jinými slovy, tento problém je fundamentální, principiální a nebude snadné jej odstranit. Mladé a agilní startupy budou výrazně ochotnější hledat nové cesty a jít do rizika než Google, který by riskoval roky budované jméno a ještě ohrozil svůj stěžejní zdroj příjmu.

Code red

Nicméně v Googlu vyhlášený poplach znamená, že do oblasti AI chatbotů půjde ještě více peněz a Sundar Pichai už přesměroval další týmy, které se budou tématu věnovat. Už dnes se mluví o květnové konferenci, na které Google představí nové AI projekty, ale také by měl odpovědět na základní otázku, jestli od základu změní způsob, jakým lidstvo vyhledává informace.

Experti se nejvíc přiklání k názoru, že Google bude konverzační AI dále zkoumat v laboratořích a do Vyhledávání ji bude pouštět jen pomalu a postupně – ostatně tak to dělá už několik let.