Google vydal záplatu na KRACK. Jenže smůla, dostane ji málokdo

Před pár týdny prolétla internetem zpráva o chybě KRACK v samotném nitru Wi-Fi, která by mohla vpustit útočníka do domácí i podnikové sítě. Krátce na to výrobci začali vydávat záplaty, přičemž Microsoft se pochlubil, že jeho Windows byl zabezpečený s dostatečným předstihem.

Čekalo se hlavně na Google. K nejzranitelnějším zařízením, kde bylo možné chybu zneužít, totiž patřil jeho mobilní systém Android. A ten se nyní dočkal opravy v rámci podzimní várky bezpečnostních záplat Android Security Bulletin.

Jakmile vám tedy záplata dorazí na telefon, KRACK už pro vás nebude nebezpečí.

Demonstrace útoku na telefon s Android 6.0 připojený k Wi-Fi:

Má to ale jeden háček, bezpečnostní aktualizace přímo do Googlu totiž zdaleka nepřijímají všechny telefony. Ty starší zpravidla vůbec, takže periodické měsíční záplaty chrání menšinu. Na telefonech se starší verzí Androidu a odlišnou politikou se o opravu musí postarat sám výrobce a je více než pravděpodobné, že toho nějaké opravy nebudou vůbec zajímat s tím, že si máte koupit jeho nový model. Ostatně můj rok a půl starý mobil se poslední aktualizace dočkal… Před rokem a půl.

Android tedy i přes vydanou opravu zůstane vzhledem k milionům starších a dnes již nepodporovaných telefonů rizikem i nadále. A Google s tím bohužel nic udělat nemůže, protože na starých verzích Androidu nemá nad telefony takovou moc jako třeba Apple nad iOS a Microsoft nad Windows.