Google vydal další doplněk pro Wordpress. Přinese na web Material Design

Google vydal další plugin pro populární redakční systém Wordpress. Ten má za cíl přinést na web více Material Designu. Administrátorům tak umožní snadno přepnout šablonu webu a zavést designové prvky typické pro Android aplikace.

Material Design je soubor nejrůznější zásad a prvků, které by měli vývojáři aplikací pro Android dodržovat, aby jejich aplikace zapadly do vzhledu systému. To platí ale z velké části pouze teoreticky – jednotliví výrobci si Android upravují k obrazu svému a sami Material Design nepoužívají. Ten je ale přesto mezi některými uživateli populární a občas se dostane i na web.



Takto vypadá úvodní nastavení pluginu

Tomu chce jít Google nyní naproti a tak vydal oficiální plugin a šablonu pro Wordpress. Ta má poměrně jednoduchý vzhled, který ale odpovídá právě Material Design pravidlům. Umožňuje změnit barvy, zaoblení prvků či font – zde nabízí více jak tisíc písem z databáze Google Fonts. Upravit je možné i jednotlivé zobrazované bloky, větší míru úprav ale nečekejte. Zde Google míří spíše na méně náročné uživatele. Ostatně, všichni ostatní mohou využít oficiální dokumentaci. Pokud byste nechtěli využít celé nové téma, doplněk umožňuje i změnu některých elementů v rámci vaší současné šablony.



Tohle je nová šablona od Googlu

Plugin je možné si stáhnout z oficiálního repozitáře, či skrze administraci.

Google má pro Wordpress již několik pluginů

Ze strany Googlu se překvapivě nejedná o první vydaný doplněk pro Wordpress. Již před několika měsíci vydal oficiální plugin, který integruje služby jako jsou Analytics či Search Console. Jeho nedávným počinem pak byl doplněk na publikování webových příběhů.



Google má i doplněk pro webové příběhy

Díky němu je pak možné vytvářet jednoduché prezentace optimalizované pro mobilní telefony, které Google následně může prioritizovat ve vyhledávání právě na telefonech.

Takto vypadá Material design v aplikacích pro Android: