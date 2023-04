Google ve vyhledávači vyrazil proti dezinformacím. Moc mu to však nejde

V únoru kolega Lukáš Václavík na Googlu zaznamenal novou záhadnou funkci, kdy se u výsledků vyhledávání začalo objevovat nové okno „Informace o výsledku“. Nebylo jasné, k čemu novinka slouží, protože na první pohled neposkytovala žádné smysluplné údaje. Nyní ale Google vysvětlil, že okno má být součástí snahy boje s dezinformacemi.

Funkci najdete ve vyhledávači Googlu. U každého odkazu existují tři tečky, po jejichž rozkliknutí se objeví nové okno „Informace o výsledku“. Toto okno má podle Googlu poskytovat doplňující údaje o stránce, například kdo ji vlastní, aby uživatel mohl učinit informované rozhodnutí, zda odkaz rozkliknout nebo ne.

Většinu času informace o ničem

V teorii funkce může fungovat, ostatně podobná existuje v rámci boje s dezinformacemi i na Facebooku a Twitteru, kdy u vybraných stránek máte v hlavičce rovnou uvedeno, kdo ji platí, zda stránku provozuje státní subjekt atd.

Jenže nový box na Googlu v drtivé většině případů tyto údaje neukazuje, což je důvod, proč trvalo tak dlouho rozklíčovat, co vůbec novinka znamená. Okno „Informace o výsledku“ obvykle obsahuje jen údaj, kdy byla stránka, na kterou odkaz vede, poprvé v Googlu indexovaná a zda je spojení s ní bezpečné.

O Živě.cz se v rámci nové funkci nedozvíte nic. O Alze.cz alespoň... něco

Výjimkou jsou odkazy na velké weby/značky typu Blesk, Lidovky, Alza.cz, Zoo Praha (a totéž u zahraničních), kdy Google údaje do boxu bere z Wikipedie. To jsou jediné případy, kdy se díky nové funkci něco dozvíte, ale oproti Wikipedii zde není žádná připadá hodnota a vlastně jít rovnou na Wikipedii není o tolik časově náročnější. Třeba o Živě.cz se v boxu nedočtete zhola nic.

V zahraničí se dočtete i o autorech

Co hůř, ačkoliv funkce má pomoci s ověřováním faktů – jak Google na svém blogu zdůrazňuje – nijak nevaruje před dezinformačními stránkami. Testovala jsem to u Aeronetu, Protiproud, AC24… u všech těchto odkazů informační box jen uvedl, kdy Google stránky poprvé indexoval. Ani písmeno o tom, že jde o weby v hledáčku ministerstva vnitra – přitom na Wikipedii to uvedené je!

Nedozvíte se ani nic o Aeronetu. Ale právě tady by vysvětlující informace měly existovat přednostně

Možná jde zatím jen o startovací provoz a novinka se časem zlepší, uvidíme. V anglicky mluvících zemích už jde dál a slibuje informace i o autorech zpravodajských textů. V tuto chvíli ale u nás příliš nápomocná není.

Google v rámci oznámení také prozradil, že v posledních roce hojně investoval do nejrůznějších organizací zabývající se fact-checkingem v Evropě. V Česku je známá jeho spolupráce se serverem Demagog, ale jak teď uvedl na blogu, také zafinancoval školení v České tiskové kanceláři pro 120 současných a budoucích novinářů.