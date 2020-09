Google v USA spouští Orion Wifi. Další pokus, jak se snadno připojit k internetu

Zkoušel to Microsoft, zkoušeli to další, provozuje to pro své členy UPC/Vodafone, no a teď se k tomu vrací Google. Oč jde? Nabídnout mobilním operátorům soukromé Wi-Fi hotspoty k rozšíření internetového pokrytí. Samozřejmě ne zadarmo, ale třeba za nějaký ten poplatek pro majitele bezdrátové sítě.

Systém se jmenuje Orion Wifi, jedná se o další experiment z interního technologického inkubátoru Area 120, a pokud to bude fungovat, tak zatím jen pro Američany.

Princip je jednoduchý. Zájemci z řad provozovatelů Wi-Fi hotspotů se zaregistrují, vloží svoji síť do systému, načež s ní začnou pracovat partneři systému Orion Wifi. Běžný smrtelník pak nebude moci neustále hledat volné bezdrátové sítě v okolí, ale ty se mu skrze partnerského operátora nabídnou samy.



Oron Wifi chce Američanům usnadnit připojování k cizím bezdrátovým sítím

Škoda jen, že takový systém nefunguje v globálním měřítku a přímo na mobilních platformách a laptopech jako takových. Představte si například, že se ocitnete v blízkosti některé z těchto sítí, načež vyskočí notifikace, že se k ní můžete připojit třeba za 1 USD, který zaplatíte přímo skrze platební systém na mobilu jedním klepnutím, případně to bude zdarma a náklady ponese až váš operátor.

Je s podivem, že něco podobného a dostatečně univerzálního – platformě nezávislého – doposud nevzniklo. Přitom je svět plný Wi-Fi sítí už dvě desítky let.