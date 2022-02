Google ustupuje z přísných pravidel. Nebude po zaměstnancích požadovat očkování proti covidu-19

Google přestal vyžadovat po zaměstnancích ve Spojených státech, aby byli očkováni proti onemocnění covid-19. S informací o uvolnění pravidel přišla televizní stanice CNBC, nicméně deník The New York Times uvedl, že stále platí zásada, podle níž se zaměstnanci musejí nechat očkovat, aby se mohli vrátit do kanceláří.

Magazín The Verge proto ověřil aktuální situaci u tiskové mluvčí Lory Lee Erickson, která odpověděla: „Požadavky na očkování jako podmínku zaměstnání pro pracovníky v amerických kancelářích v tuto chvíli neuplatňujeme. Pokračujeme v prosazování naší politiky, která vyžaduje očkování proti covidu-19 nebo schválená opatření pro všechny osoby, které mají přístup k našim pracovištím, protože je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jak můžeme zajistit bezpečnost zaměstnanců a provoz našich služeb.“

Uvolnění podmínek

Jedná se o poměrně zásadní obrat. Ještě v listopadu loňského roku totiž firma oznámila zaměstnancům v USA, že musejí dodržovat zásady očkování, jinak jim hrozí zastavení platu a následně i ztráta zaměstnání. Zaměstnanci měli do 3. prosince oznámit svůj očkovací status a nahrát doklady prokazující očkování, nebo požádat o výjimku.

Zaměstnanci, kteří nesplnili pravidla do 18. ledna, měli dostat na 30 dní „placené administrativní volno“. Poté měli přejít na dobu až šesti měsíců do režimu „neplaceného osobního volna“, a nakonec měla následovat výpověď. Termín 18. ledna byl nakonec s ohledem na příznivý vývoj epidemie zrušen.

CNBC se podělila o podrobnosti z e-mailového oběžníku, který zaměstnancům zaslal viceprezident David Radcliffe. Firma podle něj ruší zásady, které vyžadovaly, aby každý, kdo vstupuje do objektů společnosti Google, včetně očkovaných, měl negativní PCR test. Nicméně „neočkovaní zaměstnanci, kteří budou mít povolení ke vstupu do kanceláří, budou muset dodržovat další pravidla, včetně testování a nošení roušky.“

Kromě toho Google ve většině oblastí ruší požadavek na dodržování sociálních odstupů a nošení roušek pro očkované zaměstnance s tím, že několik měst, která roušky stále vyžadují, od nich pravděpodobně brzy upustí.

Návrat do kanceláří

Google v prosinci uvedl, že s rozhodnutím o návratu do kanceláří počká do roku 2022 s tím, že to zaměstnancům oznámí minimálně 30 dní předem. Kromě toho nastínil plány na hybridní pracovní týden, v jehož rámci bude většina pracovníků do kanceláří docházet alespoň tři dny v týdnu. V minulosti musel návrat do kanceláří několikrát odložit v souvislosti s rostoucím počtem nakažených novými variantami koronaviru a případný další vzestup by mohl tyto plány opět změnit.

Vrátí se také zaměstnanecké výhody, jako jsou masáže a přístup do neformálních prostor. V minulosti se Googlu dařilo lákat talenty na zajímavé benefity, nicméně mnohé z nich byly v době pandemie pozastaveny.

Od doby, kdy Google a další technologické společnosti na začátku pandemie poprvé poslaly své zaměstnance domů, uplynuly téměř dva roky. Situace na trhu práce se mezitím vyostřila, zaměstnanci si stěžovali, že jim chybí výhody, a mnozí z nich vyjádřili přání nadále pracovat na dálku.