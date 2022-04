Google umožní v Evropě odmítnout cookies jedním kliknutím. Donutila ho k tomu pokuta

Výzva ke správě cookies se na Googlu v Evropě brzy změní. Uživatelé konečně dostanou možnost odmítnout sušenky jedním kliknutím, stejně jako je jedním kliknutím mohou přijmout. Přemýšlíte, jak je možné, že to u nás Google dosud neumožňoval? To si říkal i francouzský úřad na ochranu dat, který za to firmě v lednu udělil pokutu.

Právě na tuto pokutu ve výši 150 milionů euro Google nyní reaguje, ačkoliv na blogu, kde o novince mluví, se o postihu nedočtete ani slovo. V lednu francouzská Národní komise pro informaci a svobodu (CNIL), místní úřad dohlížející na ochranu soukromí a osobních údajů, vyhodnotil, že sušenkový dialog má evropský Google krajně nedostatečný a nařídil změnu.

Odmítnutí vyžadovalo prohledávání nastavení

Současné řešení firmy je skutečně všechno, jen ne jednoduché. Výzva ke správě cookies obsahuje pouze dvě možnosti – tlačítko „souhlasím“, kterým sušenky přijmete a tlačítko „přizpůsobit“, které uživatele přesune do okna Personalizace a soubory cookie. Tam si musíte projít jednotlivé panely a ručně si nastavit, u čeho chcete, aby si firma sušenky ukládala, jestli u YouTube, vyhledávače, reklam apod.

Takhle v současnosti dialog vypadá. Tlačítko pro jednoduché odmítnutí cookies chybí

Jedno tlačítko pro odmítnutí cookies tedy na Googlu neexistuje. Přitom i český Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že „subjekt údajů musí mít jednoduchou možnost souhlas neudělit, aniž by to pro něho znamenalo újmu“, vychází to ze zákona o elektronických komunikací, jenž implementuje evropskou směrnici na toto téma.

Není tak překvapující, že francouzský úřad vyhodnotil, že Google směrnici porušuje. A vyhodnotil to také u Facebooku, kterému ze stejného důvodu udělil pokutu 60 milionů euro.

Možnosti ke správě cookies budou tři

Google na blogu popisuje, že při tvorbě nového řešení vycházel z doporučení poskytnutých CNIL. Z kosmetického hlediska změna nebude nijak zásadní, upraveny budou vysvětlující texty v oznámení a hlavně přibude nové tlačítko „odmítnout“, kterým ke sledování cookies neudělíte souhlas. Třetí možnost „přizpůsobit“ zůstane. Google nicméně upozorňuje, že technologii sušenek musel celou trochu změnit, aby nová možnost fungovala.

Nová podoba dialogu. Tlačítko pro odmítnutí cookies je obsaženo

Zatím byl upravený dialog spuštěn jen ve Francii, brzy by mělo následovat rozšíření do celého evropského ekonomického prostoru, takže i do Česka.