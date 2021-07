Google ukončí službu Záložky. Možná ani nevíte, že jste v ní ukládali oblíbená místa v Mapách

Po bezmála šestnácti letech existence skončí služba Záložky Google (v originále Google Bookmarks). Na jejích stránkách se zobrazuje strohé oznámení, podle kterého podpora Záložek Google skončí 30. září 2021. Uživatelé si do té doby mohou exportovat data v HTML přes odkaz v levé postranní nabídce.

Jak napovídá název, tato služba sloužila k ukládání odkazů na webové stránky. Ty bylo možné třídit pomocí štítků a opatřovat poznámkami. Nechybělo ani poměrně dobře zpracované vyhledávání s možností řazení podle názvu, štítku, nebo relevance.

Konec Záložek Google

Jak podotýká web 9 to 5 Google, „Ve skutečnosti to není velké překvapení, protože Záložky jsou služba, se kterou mnoho uživatelů Googlu pravděpodobně nikdy nepřišlo do styku.“ Navzdory svému názvu nemá nic společného se záložkami (aka oblíbenými položkami) v prohlížeči Google Chrome.

Bezplatná online služba pro ukládání záložek byla spuštěna 10. října 2005, nicméně nikdy se pořádně neprosadila. Uživatelé mohli ke svým odkazům přistupovat z libovolného prohlížeče na jakémkoli zařízení po přihlášení ke svému účtu Google.

Postupem času ztratily podobné „záložkovací služby“ na významu, neboť většina webových prohlížečů začala poskytovat automatickou synchronizaci oblíbených položek. Záložky Google navíc neposkytovaly ani žádnou přidanou hodnotu – například možnost snadného sdílení.

Služba fungovala zcela odděleně od všech ostatních produktů a neměla ani logo či oficiální aplikaci. Design webu dnes působí vysloveně zastarale – jeho uživatelské rozhraní hodně připomíná staré časy Holo UI a období graficky prostých aplikací.

O oblíbená místa nepřijdete

Jeden háček zde ale přeci jen je: místa v Mapách Google označená hvězdičkou jsou ve skutečnosti ukládána právě do Záložek Google. Vzhledem k tomu, že se tato místa a záložky Google stále synchronizují, může mít na ně služba, která ukončí svůj provoz, nějaký vliv.

Google však již potvrdil, že takto uložená místa nebudou na podzim po vypnutí služby odstraněna. „Místa označená hvězdičkou v Mapách Google nikam nezmizí a stále si je budete moci ukládat do seznamu tak, jako dosud.“

Pokud byste přeci jen hledali samostatnou službu pro ukládání a organizaci odkazů na nejrůznější webové stránky, můžeme doporučit Raindrop.io. Proti Záložkám Google může nabídnout modernější rozhraní, třídění do složek, nechybí ani štítky či mobilní aplikace.