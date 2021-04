Google Translate našel přemožitele. Vyzkoušeli jsme překladač DeepL

Před pěti lety začala vznikat německá společnost DeepL. Její cíle byly nemalé, chtěla vytvořit nejlepší online překladač na světě. Jak už název napovídá, základem nejsou zastaralé statistické metody, ale strojové učení, které výrazně pomohly v přesnosti překladu Googlu i Microsoftu. Jenže DeepL slibuje lepší výsledky a zahraniční zkušenosti to také potvrzovaly. Proč mají strojové překladače stále daleko k dokonalosti Před měsícem se naučil třináct nových evropských jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Celkově si už poradí se 24 jazyky, umí přitom párovat každý s každým. DeepL Translator funguje na webu a má už také k dispozici aplikace pro Windows a macOS. Jde o placenou službu, avšak k ohodnocení její kvality vám bude stačit i bezplatná verze. Ta má omezení na 5000 znaků a určitý objem překladů, na tento limit jsme ale během celodenního testování nenarazili. Zdarma pak umí přeložit tři až 5MB soubory (docx, pptx, txt) za měsíc. Placené tarify startují na 6 eurech za měsíc (při roční platbě) či 9 eurech (při platbě každý měsíc). Ty už mají neomezený počet znaků, zvládnou až pět 10MB souborů a uživatelé mohou budovat i vlastní slovníky. Nechybí ani API pro využití v aplikacích třetích stran. Služba se také pyšní end-to-end šifrováním a veškeré texty prý po přeložení ihned odstraní. Dost ale řečí (!) a pojďme zhodnotit, jestli je opravdu kvalita tak vysoká, jak tvůrci slibují. Nebo to vlastně můžeme prozradit rovnou. Jde o nejlepší překladač, jaký jsme zatím viděli. Na dvaadvaceti příkladech s překlady mezi různými jazyky a odlišnými typy textů jsme srovnali, jak je na tom DeepL ve srovnání s Googlem, Microsoftem a v některých případech i s profesionálními lidskými překladateli. Skočte rovnou do další kapitoly.

Prezidentův proslov Zdroj: Kennedyho oznámení lunárního programu / NASA Anglický originál We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. Překlad do češtiny (DeepL) Rozhodli jsme se letět na Měsíc. Rozhodli jsme se, že v tomto desetiletí poletíme na Měsíc a uděláme další věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl poslouží k uspořádání a poměření našich nejlepších sil a schopností, protože je to výzva, kterou jsme ochotni přijmout, kterou nejsme ochotni odkládat a kterou hodláme vyhrát, a ostatní také. Překlad do češtiny (Google) Rozhodli jsme se jít na Měsíc. V tomto desetiletí jsme se rozhodli jít na Měsíc a dělat jiné věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl bude sloužit k organizaci a měření nejlepších našich energií a dovedností, protože tato výzva je jedna které jsme ochotni přijmout, jeden, který nejsme ochotni odložit, a který chceme vyhrát, a také ostatní. Překlad do češtiny (Microsoft) Rozhodli jsme se ujet na Měsíc. Rozhodli jsme se jít na Měsíc v tomto desetiletí a dělat další věci, ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou těžké, protože tento cíl poslouží k organizaci a měření toho nejlepšího z našich energií a dovedností, protože tato výzva je ta, kterou jsme ochotni přijmout, ta, kterou nejsme ochotni odložit, a ta, kterou máme v úmyslu vyhrát a ostatní taky. Rozdíly nejsou nijak dramatické a pochopit kontext lze samozřejmě ze všech. DeepL ale jako jediný nechybuje v první větě a překlad „energies“ na „síly“ působí v češtině přirozeněji. Text zůstal trochu kostrbatý spíš kvůli tomu, že takový byl už samotný Kennedy.

Slavný citát Zdroj: Jazyk / Winston Churchil Anglický originál The greatest tie of all is language… Words are the only things that last for ever. The most tremendous monuments or prodigies of engineering crumble under the hand of Time. The Pyramids moulder, the bridges rust, the canals fill up, grass covers the railway track; but words spoken two or three thousand years ago remain with us now, not as mere relics of the past, but with all their pristine vital force. Překlad do češtiny (DeepL) Největším poutem je jazyk… Slova jsou jediné věci, které přetrvávají navždy. Nejohromnější monumenty nebo zázraky techniky se rozpadají pod rukou Času. Pyramidy plesniví, mosty rezaví, kanály se zasypávají, železniční trať pokrývá tráva; ale slova vyřčená před dvěma či třemi tisíci lety s námi zůstávají i dnes, ne jako pouhé relikty minulosti, ale s celou svou nedotčenou životní silou. Překlad do češtiny (Google) Největší kravatou ze všech je jazyk… Slova jsou jediné věci, které trvají na věky. Ty nejúžasnější památky nebo zázraky inženýrství se rozpadají pod rukou času. Tvarovka pyramid, mosty rezavé, kanály se zaplňují, tráva pokrývá železniční trať; ale slova, která byla vyřčena před dvěma nebo třemi tisíci lety, s námi zůstávají i dnes, ne jako pouhé relikvie minulosti, ale s celou jejich nedotčenou životní silou. Překlad do češtiny (Microsoft) Největší kravatou ze všech je jazyk… Slova jsou jediné věci, které vydrží 20 let. Ty nejmakonomičtější památky nebo zázraky strojírenství se rozpadnou pod rukou Času. Lis pyramidy, mosty rezavé, kanály se plní, tráva pokrývá železniční trať; ale slova vyslovená před dvěma nebo třemi tisíci lety zůstávají s námi nyní, ne jako pouhé relikvie minulosti, ale se všudy jejich nedotčenou životně důležitou silou. Tady není o čem. DeepL moc není co vytknout. Google a Microsoft s jejich kravatami, lisy pyramid či vymýšlením slov (nejmakonomičtější) selhávají.

Zpravodajství Zdroj: Oscars 2021 / BBC Anglický originál Who is Chloé Zhao? With her Oscar triumph, which comes 11 years after Kathryn Bigelow became the first woman to win best director for The Hurt Locker, 39-year-old Zhao has been recognised as one of the most distinctive and talented film-makers to emerge in recent years. Born in Beijing, her father was a successful steel executive and her step-mother is the well-known Chinese comedy actress Song Dandan. Překlad do češtiny (DeepL) Kdo je Chloé Zhao? Díky svému oscarovému triumfu, který přišel 11 let poté, co Kathryn Bigelow jako první žena získala cenu za nejlepší režii za film The Hurt Locker, byla 39letá Zhao uznána za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek posledních let. Narodila se v Pekingu, její otec byl úspěšný ocelářský manažer a její nevlastní matkou je známá čínská komediální herečka Song Dandan. Překlad do češtiny (Google) Kdo je Chloé Zhao? Svým triumfem v Oscaru, který nastal 11 let poté, co se Kathryn Bigelow stala první ženou, která získala nejlepší režii filmu The Hurt Locker, byla 39letá Zhao považována za jednu z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek, která se v posledních letech objevila. . Její otec, narozený v Pekingu, byl úspěšným manažerem v oboru oceli a její nevlastní matkou je známá čínská komediální herečka Song Dandan. Překlad do češtiny (Microsoft) Kdo je Chloé Zhao? Se svým oscarovým triumfem, který přichází 11 let poté, co se Kathryn Bigelowová stala první ženou, která získala nejlepší režii pro The Hurt Locker, byla 39letá Zhao uznána jako jedna z nejvýraznějších a nejtalentovanějších filmařek, které se objevily v posledních letech. Narodila se v Pekingu, její otec byl úspěšný ocelářský manažer a její nevlastní matka je známá čínská komediální herečka Song Dandan. DeepL k nerozeznání od člověka. Microsoft také velmi dobrý. Google ukazuje, že za ním stojí jedničky a nuly. Poslední souvětí má úplně jiný smysl než v originálu.

Finanční výsledky Zdroj: Apple Anglický originál Apple today announced financial results for its fiscal 2021 first quarter ended December 26, 2020. The Company posted all-time record revenue of $111.4 billion, up 21 percent year over year, and quarterly earnings per diluted share of $1.68, up 35 percent. International sales accounted for 64 percent of the quarter’s revenue. Překlad do češtiny (DeepL) Společnost Apple dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala historicky rekordní tržby ve výši 111,4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 21 %, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii ve výši 1,68 dolaru, což je nárůst o 35 %. Mezinárodní prodeje se na tržbách za čtvrtletí podílely 64 procenty. Překlad do češtiny (Google) Společnost Apple dnes oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala rekordní tržby za celou dobu ve výši 111,4 miliard USD, což je meziroční nárůst o 21 procent, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii 1,68 USD, což je nárůst o 35 procent. Mezinárodní tržby představovaly 64 procent tržeb čtvrtletí. Překlad do češtiny (Microsoft) Apple dnes oznámil finanční výsledky za fiskální první čtvrtletí 2021, které skončilo 26. prosince 2020. Společnost vykázala rekordní tržby ve výši 111,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 21 procent v roce, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii ve výši 1,68 dolaru, což je nárůst o 35 procent. Mezinárodní tržby představovaly 64 procent tržeb za čtvrtletí. S překladem finančních pojmů si všichni tři poradili dobře, DeepL ale opět používá lepší slovosled.

Technická literatura Zdroj: Google Warehouse-Scale Video Acceleration Anglický originál The host-level system constraints are shown in Figure 11. First, there is the 100 Gbps Ethernet interface that connects the host to the data center network and through which all control and video data will pass. The hosts (dual-socket Intel Skylakes) have ~100 usable logical cores, ~1600 Gbps of host DRAM bandwidth, and support up to four PCI Express expansion chassis each attached with a ~100 Gbps PCI Express Gen3x16 connection. Each chassis can be configured to host between 200 and 500 Gbps of accelerator hardware. In aggregate, a system can host accelerator attachment ratios between 400 to 2000 Gbps. Překlad do češtiny (DeepL) Systémová omezení na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Nejprve je zde rozhraní 100 Gb/s Ethernet, které spojuje hostitele se sítí datového centra a přes které budou procházet všechna řídicí a obrazová data. Hostitelé (dvousocketové počítače Intel Skylakes) mají ~100 použitelných logických jader, ~1600 Gb/s šířku pásma hostitelské paměti DRAM a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, z nichž každé je připojeno pomocí připojení PCI Express Gen3x16 o rychlosti ~100 Gb/s. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostilo 200 až 500 Gb/s hardwarového akcelerátoru. Celkově může systém hostit poměry připojení akcelerátorů mezi 400 a 2000 Gb/s. Překlad do češtiny (Google) Omezení systému na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Nejprve je k dispozici ethernetové rozhraní o rychlosti 100 Gb / s, které připojuje hostitele k síti datového centra a kterým budou procházet všechna řídicí a obrazová data. Hostitelé (dvoujádrový Intel Skylakes) mají ~ 100 použitelných logických jader, ~ 1 600 Gb / s šířky pásma hostitelské DRAM a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, každé připojené pomocí ~ 100 Gb / s připojení PCI Express Gen3x16. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostovalo hardware s akcelerátorem mezi 200 a 500 Gb / s. Souhrnně může systém hostovat poměry připojení akcelerátoru mezi 400 a 2 000 Gb / s. Překlad do češtiny (Microsoft) Systémová omezení na úrovni hostitele jsou znázorněna na obrázku 11. Za první je k dispozici ethernetové rozhraní o rychlosti 100 Gb/s, které připojuje hostitele k síti datových center a kterým budou procházet všechna data ovládacích a video. Hostitelé (dvouspojkové Intel Skylakes) mají ~100 použitelných logických jader, ~1600 Gb/s šířky pásma DRAM hostitele a podporují až čtyři rozšiřující šasi PCI Express, z nichž každé je připojeno s připojením PCI Express Gen3x16 o rychlosti ~100 Gb/s. Každé šasi lze nakonfigurovat tak, aby hostilo hardware akcelerátoru o rychlosti 200 až 500 Gb/s. V souhrnu může systém hostovat poměry připojení akcelerátoru mezi 400 a 2000 Gb/s. Náročný text, na němž by si vylámal zuby (a prsty) i člověk, je ve všech případech poměrně dobrý. DeepL ale jako jediný správně ponechal výraz „dvousocketový“, který používáme i v češtině u desek se dvěma paticemi pro procesory.

Náhodné wiki heslo Zdroj: The Yankee Years / Wikipedia, dostupný jen v angličtině Anglický originál The Yankee Years is a book written by Tom Verducci and Joe Torre. The book chronicles Torre's years as manager of Major League Baseball's New York Yankees from 1996 to 2007. It goes into great detail on Torre's relationship with the players, general manager Brian Cashman, team owner George Steinbrenner, and the Yankees organization as a whole. Also discussed are major developments in the way baseball management throughout the years changed from a batting average focused market to the in-depth statistical-based approach centered on base-percentage, as well as covering issues such as the "Steroids Era". Překlad do češtiny (DeepL) The Yankee Years je kniha, kterou napsali Tom Verducci a Joe Torre. Kniha popisuje Torreho působení ve funkci manažera baseballového týmu New York Yankees v letech 1996 až 2007. Podrobně se věnuje Torreho vztahům s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a celou organizací Yankees. Rozebírá také hlavní vývoj způsobu řízení baseballu v průběhu let, kdy se změnil z trhu zaměřeného na pálkařský průměr na hloubkový přístup založený na statistikách, který se soustředí na procenta na metách, a zabývá se také otázkami, jako byla "éra steroidů". Překlad do češtiny (Google) Yankee Years je kniha, kterou napsali Tom Verducci a Joe Torre. Kniha zaznamenává Torreova léta jako manažera New York Yankees v Major League Baseball od roku 1996 do roku 2007. Podrobně se zabývá vztahem Torre s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a organizací Yankees jako celkem. Diskutuje se také o významném vývoji ve způsobu, jakým se vedení baseballu v průběhu let změnilo z trhu zaměřeného na průměr pálkování na důkladný statistický přístup zaměřený na základní procento, stejně jako na řešení problémů, jako je „éra steroidů“. Překlad do češtiny (Microsoft) Yankee years je kniha toma Verducciho a Joea Torreho. [2] Kniha zachycuje Torreho léta jako manažera New York Yankees v Major League Baseball v letech 1996 až 2007.It jde do velkých podrobností o Torreho vztahu s hráči, generálním manažerem Brianem Cashmanem, majitelem týmu Georgem Steinbrennerem a organizací Yankees jako celkem. Diskutuje se také o zásadním vývoji ve způsobu, jakým se řízení baseballu v průběhu let změnilo z trhu zaměřeného na průměr odpalů na hloubkový statisticky založený přístup zaměřený na základní procento, stejně jako pokrytí otázek, jako je "éra steroidů". DeepL jako jediný opravdu přirozený. Plusové body pro všechny za správné skloňování jmen.

Vtip Zdroj: laughfactory.com Anglický originál Maria, a devout Catholic, got married and had 15 children. After her first husband died, she remarried and had 15 more children. A few weeks after her second husband died, Maria also passed away. At Maria's funeral, the priest looked skyward and said, "At last, they're finally together." Her sister sitting in the front row said, "Excuse me, Father, but do you mean she and her first husband, or she and her second husband?" The priest replied, "I mean her legs." Překlad do češtiny (DeepL) Marie, zbožná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Po smrti prvního manžela se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů po smrti svého druhého manžela zemřela i Maria. Na Mariině pohřbu se kněz podíval k nebi a řekl: "Konečně jsou spolu." Její sestra sedící v první řadě se zeptala: "Promiňte, otče, ale myslíte ji a jejího prvního manžela, nebo ji a jejího druhého manžela?" Kněz odpověděl: "Mám na mysli její nohy." Překlad do češtiny (Google) Maria, oddaná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Poté, co zemřel její první manžel, se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů poté, co zemřel její druhý manžel, zemřela také Maria. Na pohřbu Marie kněz pohlédl k nebi a řekl: „Konečně jsou konečně spolu.“ Její sestra sedící v první řadě řekla: „Promiňte, otče, ale myslíš tím ona a její první manžel, nebo ona a její druhý manžel?“ Kněz odpověděl: „Myslím její nohy.“ Překlad do češtiny (Microsoft) Maria, oddaná katolička, se vdala a měla 15 dětí. Poté, co její první manžel zemřel, se znovu vdala a měla dalších 15 dětí. Několik týdnů po smrti svého druhého manžela maria také zemřela. Na Mariině pohřbu se kněz podíval k nebi a řekl: "Konečně jsou konečně spolu." Její sestra sedící v první řadě řekla: "Promiňte, otče, ale myslíte ji a jejího prvního manžela, nebo ji a jejího druhého manžela?" Kněz odpověděl: "Myslím její nohy." Vtip nestál na slovní hříčce, takže pointu neporušil ani jeden. DeepL výborný, Microsoft až na opakované „konečně“ a Marii s malým m také uspěl. Google je kostrbatější.

Báseň: Havran od Edgara Allana Poea Zdroj: Poetry Foundation, Wikisource Anglický originál Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—

Only this and nothing more.” Profesionální překlad do češtiny (Jaroslav Vrchlický) V půlnoc kdysi v soumrak čirý chorý bděl jsem sám a sirý,

v knihy staré, zapomněné ukláněl jsem bledou líc;

skoro schvátilo mne spaní, an ruch lehký znenadání

ozval se jak zaklepání na mé dvéře a zas nic.

„Chodec to snad,“ pravím k sobě, klepá to a více nic,

pouze to, a pranic víc.“ Překlad do češtiny (DeepL) Jednou o půlnoci chmurné, když jsem přemýšlel, slabý a unavený,

nad mnohými zvláštními a kuriózními svazky zapomenutých pověstí...

Zatímco jsem přikyvoval a téměř dřímal, náhle se ozvalo ťukání,

jako když někdo jemně tluče, tluče na dveře mé komnaty.

"To je nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "ťuká na dveře mé komnaty...

Jen tohle a nic víc." Překlad do češtiny (Google) Byl jednou o půlnoci bezútěšný, zatímco jsem přemítal, slabý a unavený,

Přes mnoho kuriózních a zvědavých svazků zapomenuté tradice -

Zatímco jsem přikývl, téměř zdříml, najednou se ozvalo klepání,

Jak někdo jemně klepal, klepal na dveře mé komory.

"Je to nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "poklepáním na dveře mé komory -

Pouze toto a nic víc. “ Překlad do češtiny (Microsoft) Bylo nebylo půlnoční ponuré, zatímco jsem přemítal, slabý a unavený,

Přes mnoho kuriózních a podivných svazků zapomenutých trafik-

Zatímco jsem přikývl, skoro jsem si zdřímnul, najednou se objevilo klepání,

Jako by někdo jemně rapal, klepal na dveře mé komnaty.

"To je nějaký návštěvník," zamumlal jsem, "klepal na dveře mé komnaty-

Jen tohle a nic víc." U básně logicky selhaly všechny překladače, protože nejde o to pouze přeložit význam, ale opět jej i zrýmovat. Počítač ale samozřejmě neví, co je báseň a jak se tvoří. DeepL překládal otrocky, avšak čitelně. Google a Microsoft selhávají hned v úvodu.

Fantasy s vymyšlenými jmény Zdroj: J. K. Rowling – Harry Potter a Kámen mudrců Anglický originál I shall speak to Professor Dumbledore and see if we can’t bend the first-year rule. Heaven knows, we need a better team than last year. Flattened in that last match by Slytherin, I couldn’t look Severus Snape in the face for weeks. Profesionální překlad (Pavel Medek) Promluvím s profesorem Brumbálem, jestli bychom mohli porušit to pravidlo o prvním ročníku. Pánbůh ví, že potřebujeme lepší mužstvo než loni. V tom posledním zápasu nás Zmijozel vysloveně převálcoval, trvalo kolik týdnů, než jsem se Severusi Snapeovi zas mohla podívat do tváře. Překlad do češtiny (DeepL) Promluvím si s profesorem Brumbálem a zjistím, jestli bychom nemohli pravidlo pro první ročník obejít. Nebesa vědí, že potřebujeme lepší tým než loni. Když mě v posledním zápase Zmijozel srovnal se zemí, nemohl jsem se Severusi Snapeovi podívat do tváře celé týdny. Překlad do češtiny (Google) Promluvím si s profesorem Brumbálem a uvidíme, jestli nemůžeme ohnout pravidlo prvního ročníku. Nebe ví, potřebujeme lepší tým než loni. Když jsem v tom posledním zápase Zmijozelu zploštěl, nemohl jsem se Severusovi Snapovi několik týdnů dívat do tváře. Překlad do češtiny (Microsoft) Promluvím s profesorem Brumbálem a uvidíme, jestli nemůžeme ohnout pravidlo prvního ročníku. Bůh ví, že potřebujeme lepší tým než loni. V posledním zápase od Zmijinu jsem se Severusi Snapeovi nemohl podívat do tváře celé týdny. Počítače znají Harryho Pottera, evidentně mají načtený výborný Medkův překlad. DeepL je nejlepší, ale bez kontextu nepochopil, že mluví profesorka McGonagallová (tudíž nepoužil ženský rod) a že nehrála ona, ale její kolejní družstvo.

Fráze v americké nebo britské angličtině Anglický originál You're such a couch potato! I’m chuffed to bits! Did you hear Jane ghosted Peter? She's going outside for a fag. He threw his clothes willy-nilly into a drawer. Překlad do češtiny (DeepL) Ty jsi ale gaučový povaleč! To mě těší! Slyšela jsi, že Jane přišla za Peterem? Jde si ven zapálit. Své oblečení bez rozmyslu naházel do šuplíku. Překlad do češtiny (Google) Jsi takový gauč! Jsem naštvaný na kousky! Slyšeli jste, že Jane strašila Petera? Jde ven pro teplouš. Willy-nilly hodil své šaty do šuplíku. Překlad do češtiny (Microsoft) Ty jsi taková gaučová brambora! Jsem rozcuchaná na kousky! Slyšel jsi, že Jane strašila Petera? Jde ven na teplouše. Své šaty hodil chtě nechtě do šuplíku. DeepL dvojku, zbytek propadák. Couch potato je opravdu povaleč. Chuffed to bits znamená být potěšen. Ghosting je termín označující nenadálé přerušení kontaktu bez udání důvodu. Čeština pro to asi nemá vhodný překlad, alternativou by ale mohlo být „zazdít“. Fag je sice vulgární výraz pro gaye, avšak Britové tím označují i „cigáro“. Willy-nilly má vhodnější český překlad halabala, ale „bez rozmyslu“ lze také uznat. Chtě nechtě určite ne.

Řečtina: Kdo to byl Ježíš? Zdroje: Nový zákon – Matouš 2, Ellopos, Biblenet Řecký originál Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Český ekumenický překlad Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Překlad do češtiny (DeepL) Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu přišli do Jeruzaléma a řekli: "Kde je ten židovský král?" Viděli jsme totiž jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit. Když to král Herodes uslyšel, odešel, šel s ním do Jeruzaléma a shromáždil všechny přední velitele a zákoníky lidu a postavil se k nim, kde se narodil Kristus. Překlad do češtiny (Google) Google text nedokázal přeložit Překlad do češtiny (Microsoft) A Ježíš, narozený v Betlémě, Jidáš, v den herodes krále, viděl čaroděje z východu, kteří se narodili v Jeruzalémě, a řekl: "Kde je král Židů?" Protože on je hvězda na východě a my ho přicházíme uctívat. A když to Herodes slyšel, král byl vyrušen a celý Jeruzalém s ním, a vždy přivedl kněze a sekretářky lidu k smrti, i když se narodil Kristus. Řečtina asi není silnou stránkou počítačů. Avšak první polovinu textu má DeepL na stejné úrovni jako ekumenický překlad. Google se o to ani nepokusil, bůhvíproč mu i v češtině zůstal původní text psaný řeckým písmem.

Čínština: Dobré sousedské vztahy Zdroj: gov.cn Čínský originál 阮春福说,越中是山水相连的友好邻邦,在社会主义建设实践中都取得了巨大成就。两党两国两军保持经常性沟通,达成广泛共识,推动双边关系不断发展。越方坚定奉行一个中国政策,反对任何势力干涉中国内政,也将警惕和坚决抵制任何破坏越中关系的图谋,永远不会跟着其他国家反对中国。越中要更加紧密地团结起来,共同推进社会主义事业的兴旺发展。 Překlad do češtiny (DeepL) Nguyen Xuan Phuc řekl, že Vietnam a Čína jsou přátelští sousedé, které spojují hory a voda, a že obě země dosáhly velkých úspěchů v praxi socialistické výstavby. Obě strany a obě armády udržují pravidelnou komunikaci a dosáhly širokého konsensu na podporu trvalého rozvoje dvoustranných vztahů. Vietnamská strana důsledně prosazuje politiku jedné Číny a staví se proti jakýmkoli silám, které zasahují do vnitřních záležitostí Číny, a bude také ostražitě a rozhodně bránit jakýmkoli pokusům o podkopání vietnamsko-čínských vztahů a nikdy nebude následovat jiné země v opozici vůči Číně. Vietnam a Čína se musí těsněji spojit, aby společně podpořily prosperující rozvoj socialistické věci. Překlad do češtiny (Google) Nguyen Xuan Phuc uvedl, že Vietnam a Čína jsou přátelskými sousedy spojenými horami a řekami a v praxi socialistické výstavby dosáhli velkých úspěchů. Obě strany, obě země a ozbrojené síly udržovaly pravidelnou komunikaci a dosáhly širokého konsensu, aby podpořily neustálý rozvoj bilaterálních vztahů. Vietnamská strana pevně dodržuje politiku jedné Číny a staví se proti zasahování jakýchkoli sil do vnitřních záležitostí Číny. Rovněž bude ostražitá a rozhodně odolá jakýmkoli pokusům o narušení vztahů mezi Vietnamem a Čínou a nikdy nebude následovat ostatní země, aby se postavila proti Číně. Vietnam a Čína se musí více spojit, aby společně podporovaly prosperitu a rozvoj příčin socialismu. Překlad do češtiny (Microsoft) Yu Chunfu řekl, že Vietnam a Čína jsou přátelští sousedé spojení horami a řekami a učinili velké úspěchy v socialistické stavební praxi. Obě armády udržují pravidelnou komunikaci a dosahují široké shody na podporu trvalého rozvoje dvoustranných vztahů. Vietnam se pevně drží politiky jedné Číny, staví se proti jakémukoliv vměšování jakékoli síly do vnitřních záležitostí Číny a bude ostražitý a rozhodný v odporu proti jakémukoli pokusu podkopat vztahy mezi Vietnamem a Čínou a nikdy nebude následovat ostatní země, které se staví proti Číně. Vietnam a Čína by se měly těsněji sjednotit, aby společně prosazovaly prosperitu socialistické věci. Kdyby se pod text od DeepL podepsal člověk, věřili bychom mu. Google a Microsoft často mění význam textu.

Ruština: Je třeba očkovat Zdroj: government.ru Ruský originál Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции. Реагировать незамедлительно. И конечно, наращивать темпы вакцинации. Уже начались поставки ещё одной российской вакцины в субъекты Российской Федерации. Прививка – это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжёлых последствий болезни. Сейчас самое время её сделать. Překlad do češtiny (DeepL) Řada odborníků varovala před možnými riziky zhoršení situace, a to i v Rusku. Je důležité takovému scénáři v naší zemi zabránit. Za tímto účelem je nutné urychleně přijmout opatření na ochranu občanů před touto infekcí. Musíme reagovat neprodleně. A samozřejmě zvýšit míru očkování. Již jsme zahájili dodávky další ruské vakcíny do regionů Ruské federace. Očkování je příležitostí, jak se postarat o své zdraví a vyhnout se závažným následkům onemocnění. Nyní je ten správný čas. Překlad do češtiny (Google) Řada odborníků varuje před možnými riziky zhoršení situace, a to i v Rusku. Je důležité zabránit takovému scénáři v naší zemi. Za tímto účelem je nutné neprodleně přijmout opatření na ochranu občanů před touto infekcí. Okamžitě reagujte. A samozřejmě zvýšit míru očkování. Dodávky jedné další ruské vakcíny pro jednotlivé subjekty Ruské federace již začaly. Očkování je příležitost starat se o své zdraví a vyhnout se vážným následkům nemoci. Nyní je čas to udělat. Překlad do češtiny (Microsoft) Řada odborníků varuje před možnými riziky zhoršení situace, a to i v Rusku. Je důležité takovému scénáři v naší zemi zabránit. To vyžaduje rychlé opatření na ochranu občanů před touto infekcí. Okamžitě odpovězte. A samozřejmě zvyšte míru očkování. Dodávky další ruské vakcíny do Ruské federace již začaly. Očkování je příležitostí, jak se postarat o své vlastní zdraví a vyhnout se závažným následkům onemocnění. Teď je čas to udělat. Překlady jsou na podobné úrovni. Až na prostřední větu „Musíme reagovat neprodleně,“ kterou má DeepL vzhledem ke kontextu jako jediný správně.

Němčina: Zastavme oteplování Zdroj: bundesregierung.de Německý originál Mit ihren höheren CO2-Einsparungszielen kommen die EU und andere Staaten ihrer Verpflichtung aus dem Pariser Klimaabkommen nach. Danach sollen die Staaten alle fünf Jahre ihre nationalen Klimaziele verschärfen, um gemeinsam den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad - möglichst 1,5 Grad - zu begrenzen. Die bisherigen Zusagen genügten dafür nicht. Překlad do češtiny (DeepL) EU a další státy svými vyššími cíli v oblasti snižování emisí CO2 plní své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu. Podle této dohody mají státy každých pět let zpřísnit své národní klimatické cíle, aby společně omezily nárůst globální teploty na dva stupně - pokud možno na 1,5 stupně. Dosud přijaté závazky k tomu nestačily. Překlad do češtiny (Google) Svými vyššími cíli v oblasti úspory CO2 plní EU a další země své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu. Podle toho mají státy každých pět let zpřísnit své národní klimatické cíle, aby společně omezily nárůst globální teploty na dva stupně - pokud je to možné, na 1,5 stupně. Předchozí závazky nestačily. Překlad do češtiny (Microsoft) Eu a další země svými vyššími cíli v oblasti úspor CO2 dostát svým závazkům vyplývajícím z Pařížské dohody o klimatu. Podle toho mají státy každých pět let zpřísnit své národní klimatické cíle, aby společně omezily globální nárůst teploty na dva stupně - pokud možno na 1,5 stupně. Závazky, které byly dosud učiněny, nebyly dostatečné. Zatímco Google a Microsoft spoří oxid uhličitý, DeepL jim udělil lekci z němčiny. On, ale i Microsoft nicméně hezky upravují slovosled.

Italština: Slova nového premiéra Zdroj: Mario Draghi / governo.it Italský originál Nel ringraziare, ancora una volta il Presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia. Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall’Unità d’Italia. Překlad do češtiny (DeepL) Když ještě jednou děkuji prezidentu republiky za čest, kterou mi byla svěřena, chtěl bych vám říci, že v mém dlouhém profesním životě ještě nikdy nenastal okamžik tak silných emocí a tak rozsáhlé odpovědnosti. Chtěl bych také poděkovat svému předchůdci Giuseppemu Contemu, který čelil mimořádné zdravotní a hospodářské situaci, jaká od sjednocení Itálie nikdy nenastala. Překlad do češtiny (Google) Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat prezidentovi republiky za čest úřadu, který mi byl přidělen, a chtěl bych vám říci, že v mém dlouhém profesním životě nikdy nebyl okamžik tak intenzivních emocí a tak rozsáhlá odpovědnost. Děkuji také mému předchůdci Giuseppe Contemu, který čelil zdravotní a ekonomické nouzové situaci jako nikdy předtím od sjednocení Itálie. Překlad do češtiny (Microsoft) Ještě jednou děkuji prezidentu republiky za čest úřadu, který mi byl přidělen, a rád bych vám řekl, že v mém dlouhém profesním životě nikdy nebyl tak intenzivní okamžik emocí a tak rozsáhlá odpovědnost. Děkuji také svému předchůdci Giuseppu Contemu, který čelil zdravotní a hospodářské krizi, jakou nikdy předtím nezachytá jednota Itálie. Kdyby DeepL vyhodil „Když“ a místo „kterou“ napsal „která“, neměli bychom výtky. Konkurenti selhali více.

Francie: Řep(k)a v ohrožení Zdroj: gouvernement.fr Francouzský originál Dix régions de métropole ont subi un épisode de gel particulièrement sévère la semaine dernière. Cette vague de froid exceptionnelle a provoqué d'importants dégâts dans les cultures viticoles et arboricoles ainsi qu’en grandes cultures (principalement betterave et colza). Překlad do češtiny (DeepL) Deset regionů metropolitní Francie postihly minulý týden obzvláště silné mrazy. Toto výjimečné chladné období způsobilo značné škody na vinné révě a ovoci i na polních plodinách (především řepě a řepce). Překlad do češtiny (Google) Minulý týden utrpěla zvlášť silná epizoda mrazu deset metropolitních oblastí. Toto výjimečné chladné kouzlo způsobilo značné škody na víně a stromových plodinách i na polních plodinách (hlavně řepě a řepce). Překlad do češtiny (Microsoft) Deset metropolitních oblastí utrpělo minulý týden obzvláště silné mrazy. Toto výjimečné zachlazené lusknutí způsobilo značné škody na víně a arborealových plodinách i na velkých plodinách (zejména řepě a řepkě). Zachlazené lusknutí! DeepL opět prospěl (místo výjimečné bychom napsali spíš výjimečně), Google a Microsoft zůstávají po škole.

Španělsko: Boj se suchem Zdroj: lamoncloa.gob.es Španělský originál La tendencia de los últimos años en España muestra un aumento progresivo de la escasez de agua que puede verse agravado por unas previsiones negativas de impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Sin embargo, las sequías y la escasez de agua ya no son un problema exclusivo del sur de Europa. De hecho, países como la República Checa, Alemania e incluso Finlandia y Suecia han tenido problemas de escasez en los últimos años. En un contexto como este, deben reforzarse los mecanismos que aporten garantías de suministro y, al mismo tiempo, ajustar los usos del agua a los nuevos patrones hidrológicos. Překlad do češtiny (DeepL) Trend posledních let ve Španělsku ukazuje postupný nárůst nedostatku vody, který mohou zhoršit negativní prognózy dopadu změny klimatu na vodní zdroje. Sucho a nedostatek vody však již nejsou problémem pouze jižní Evropy. Země jako Česká republika, Německo a dokonce i Finsko a Švédsko se v posledních letech potýkají s nedostatkem vody. V tomto kontextu je třeba posílit mechanismy, které zajistí záruky dodávek a zároveň přizpůsobí využívání vody novým hydrologickým modelům. Překlad do češtiny (Google) Trend posledních let ve Španělsku ukazuje postupný nárůst nedostatku vody, který může být zhoršen negativními předpovědi dopadu změny klimatu na vodní zdroje. Sucha a nedostatek vody však již nejsou problémem jižní Evropy. Země jako Česká republika, Německo a dokonce i Finsko a Švédsko měly v posledních letech problémy s nedostatkem. V takovém kontextu je třeba posílit mechanismy, které poskytují záruky dodávek, a současně je třeba přizpůsobit použití vody novým hydrologickým vzorům. Překlad do češtiny (Microsoft) Trend posledních let ve Španělsku ukazuje na postupný nárůst nedostatku vody, který může být zhoršen negativními prognózami dopadu změny klimatu na vodní zdroje. Sucha a nedostatek vody však již nejsou v jižní Evropě výlučným problémem. Ve skutečnosti mají země jako Česká republika, Německo a dokonce i Finsko a Švédsko v posledních letech problémy s nedostatkem. V kontextu, jako je tento, by měly být posíleny mechanismy, které poskytují záruky dodávek, a zároveň by mělo být přizpůsobováno využití vody novým hydrologickým vzorcům. Asi jediný případ, kdy se mi více líbí překlad Googlu. Všechny jsou trochu neohrabané, ale problém je nejspíš už ve zdrojovém textu.

Slovenština: Výstavba optického internetu Zdroj: Živé.sk Slovenský originál Tri distribučné spoločnosti elektriny podpísali memorandum o tom, že pomôžu s rozšírením optiky na Slovensku. Ide najmä o nadzemnú optiku, ktorú vedia prenajať operátorom a cez ňu vedia poskytovať optický internet, TV a hlasové služby. Najviac skúseností s týmto modelom má Východoslovenská distribučná (VSD). O presnom fungovaní a plánoch sme sa rozprávali s jej zástupcom. Překlad do češtiny (DeepL) Tři distribuční společnosti podepsaly memorandum, které má pomoci rozšířit optická vlákna na Slovensku. Jedná se především o nadzemní optická vlákna, která mohou pronajímat operátorům a prostřednictvím kterých mohou poskytovat optický internet, televizní a hlasové služby. Nejvíce zkušeností s tímto modelem má společnost East Slovak Distribution (VSD). Překlad do češtiny (Google) Tři distribuční společnosti elektřiny podepsaly memorandum o tom, že pomohou s rozšířením optiky na Slovensku. Jde zejména o nadzemní optiku, kterou umí pronajmout operátorem a přes ni vědí poskytovat optický internet, TV a hlasové služby. Nejvíce zkušeností s tímto modelem má Východoslovenská distribuční (VSD). Překlad do češtiny (Microsoft) Tři distribuční společnosti podepsaly memorandum o pomoci s rozšířením optiky na Slovensku. Jedná se především o nadzemní optiku, kterou mohou pronajímat operátorům a prostřednictvím níž mohou poskytovat optický internet, televizi a hlasové služby. Východoslovácká distribuční soustava (VSD) má s tímto modelem nejvíce zkušeností. Zajímavé, že DeepL dělá z familiérní „optiky“ technicky správná „optická vlákna“. Ale zase zbytečně přeložil název společnosti. Microsoft je na stejné úrovni, avšak ze Slovenska dělá Slovácko.

Polština: Vzpomínka na Katyni Zdroj: gov.pl Polský originál Przy tablicach upamiętniających tragiczną śmierć 222 Polaków wywiezionych z terenów Zaolzia wieńce i kwiaty złożyła delegacja Rodziny Katyńskiej w Republice Czeskiej, pułk. Jarosław Przybysławski attaché wojskowy Ambasady RP w Pradze, Konsul Generalna RP w Ostrawie I. Wołłejko-Chwastowicz oraz przedstawiciele Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Překlad do češtiny (DeepL) Věnce a květiny k pamětním deskám připomínajícím tragickou smrt 222 Poláků deportovaných ze Zaolší položila delegace katyňské rodiny v České republice, plk. Jarosław Przybysławski vojenský atašé Velvyslanectví Polské republiky v Praze, generální konzul Polské republiky v Ostravě I. Wołłejko-Chwastowicz a zástupci Kongresu Poláků v České republice. Překlad do češtiny (Google) Na pamětní desky tragické smrti 222 Poláků deportovaných z oblasti Zaolzie byly položeny věnce a květiny delegací Katyňské rodiny v České republice, pluku. Jarosław Przybysławski vojenský atašé Velvyslanectví Polské republiky v Praze, generální konzul Polské republiky v Ostravě I. Wołłąko-Chwastowicz a zástupci Kongresu Poláků v České republice. Překlad do češtiny (Microsoft) Věnec a květiny položila delegace katyňské rodiny v České republice, pluk, u pamětních desek připomínajících tragickou smrt 222 Poláků deportovaných ze Zaolzie. Vojenský atašé Polského velvyslanectví v Praze Jarosław Przybysławski, generální konzul Polské republiky v Ostravě I. Volłejko-Weedowicz a zástupci Kongresu Poláků v České republice. DeepL se nejvěrněji drží významu polského textu a nekrade nebo neprzní vojenskou hodnost. Převzal ale také špatnou interpunkci, kvůli níž se odstavec hůře čte.

Read the Live! Zdroj: Jakub Čížek / Živě.cz Český originál Olomouc je další obětí ransomwaru Avaddon, který je podle bezpečnostních expertů v Česku poměrně aktivní. Ostatně, jistě si na něj pamatujete, před pár týdny jsme totiž referovali o jedné z nešťastných českých firem, které stejní záškodnici vykradli hromadu privátních dat včetně smluv a vystavili je na svém skrytém webu v nitru anonymní sítě Tor. Překlad do angličtiny (DeepL) Olomouc is another victim of the ransomware Avaddon, which according to security experts is quite active in the Czech Republic. By the way, you will remember him, because a few weeks ago we reported about one of the unfortunate Czech companies, which was robbed of a bunch of private data, including contracts, by the same miscreants and exposed them on their hidden website in the heart of the anonymous Tor network. Překlad do angličtiny (Google) Olomouc is another victim of the Avaddon ransomware, which according to security experts is relatively active in the Czech Republic. After all, you certainly remember him, because a few weeks ago we reported on one of the unfortunate Czech companies, which the same intruder stole a pile of private data, including contracts, and displayed them on their hidden website inside the anonymous Tor network. Překlad do angličtiny (Microsoft) Olomouc is another victim of the Avaddon ransomware, which according to security experts in the Czech Republic is quite active. After all, you will remember him, because a few weeks ago we reported on one of the unfortunate Czech companies, which robbed the same scavenging company of a pile of private data, including contracts, and posted it on their hidden website in the heart of the anonymous Tor network. Má aktivní angličtina není tak dobrá, ale překlad DeepL na první pohled působí nejlépe. Bonusový bodík za „miscreants“, což je stejně exotické jako „záškodníci“. Čitelnosti textu ale brání až příliš dlouhé souvětí, to už je ovšem problém i na Kubově straně. Názor rodilého mluvčího: Textový vzorek je docela malý a těžko říct, nakolik podle něj můžeme zhodnotit kvality překladače. Nicméně Microsoft odpadá už v první větě – z nešťastného slovosledu není jasné, zda je s Českem svázaný ransomware, nebo bezpečnostní experti. V následujícím složitém souvětí se Microsoft drží dobře až do místa, kde měla být firma okradena záškodníky. Místo toho však firma okradla jinou uklízecí firmu. Třetí místo. Souboj zbývající dvojice se podle mě rozhoduje zde: DeepL: …one of the Czech companies, which was robbed of a bunch of private data

Google: …one of the Czech companies, which the same intruder stole a pile of private data U Googlu jako by nebylo jasné, kdo kradl od koho. Za přirozenější považuji překlad od DeepL, lépe odpovídá významu českého vzoru. Na druhou stranu DeepL zvláštním způsobem kombinuje formální angličtinu a mírně kuriózní výraz miscreants. Rozhodně by bylo dobré porovnat více vzorků, ale v tomto případě u mě DeepL vítězí.

Čeština → angličtina → čeština Zdroj: hrad.cz Český originál Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (DeepL) Dobrý den, vážení spoluobčané, před týdnem jsem byl premiérem a prvním místopředsedou vlády informován o podezření, že výbuch v muničním skladu ve Vrběticích způsobili dva ruští agenti. Považuji za svou samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a proto jsem se nejprve seznámil se všemi relevantními informacemi. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (Google) Dobrý den, vážení spoluobčané, před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a prvním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch ve vrbětickém muničním skladu způsobili dva ruští agenti. Považuji za svou zjevnou povinnost toto podezření komentovat, a proto jsem nejprve seznámil všechny relevantní informace. Překlad do češtiny z anglického překladu češtiny (Microsoft) Dobrý den, drazí spoluobčané, před týdnem jsem byl informován premiérem a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch ve vrbětické muniční skladu způsobili dva ruští agenti. Za samozřejmé, že se k tomuto podezření mohu vyjádřit, a proto jsem se poprvé seznámil se všemi relevantními informacemi. Co se stane, když český text přeložíme do angličtiny a pak zpět do češtiny? Když to projedete přes DeepL, tak vlastně nic. Text není stejný, ale je pěkně uhlazený a dává smysl. Překladače si mimochodem pohrály s místním označením. Všimněte si, že „z muničního skladu Vrbětice“ se staly „muniční sklad ve Vrběticích“ a „vrbětický muniční sklad“. Jen Microsoft má problém se skloňováním.