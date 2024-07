Google to vzdal a sledovací cookies z Chromu nevyžene. Svůj šmírovací systém v něm nechá

Google se posledních několik let snažil odstranit cookies třetích stran pro sledování, respektive vyvinul nový sledovací systém, který by dle jeho názoru umožnil personalizaci reklam bez přílišného zásahu do soukromí. Celou ságu jsme mapovali a vypadá to, že je jí konec. Cookies s námi zůstanou.

Kořeny snah sahají minimálně do roku 2020. Google profituje z internetové reklamy a současně vyrábí nejrozšířenější prohlížeč. V něm chtěl cookies třetích stran zakázat, záměr nicméně několikrát odložil. Loni koncem léta do Chromu kritice navzdory implementoval vlastní sledovací systém Privacy Sandbox. Cookies třetích stran chtěl vypnout k letošnímu třetímu čtvrtletí.

V dubnu odklon od sledovacích cookies k Privacy Sandboxu odložil potřetí. K rozhodnutí ho donutil tlak britských regulátorů, tj. Competition and Markets Authority (CMA) a Information Commissioner's Office (ICO).

Reklamní gigant přiznal, že cookies třetích stran do konce roku odstranit nezvládne. Citoval jednak potřebu vyhradit dost času sbírání pro CMA, aby nasbírala potřebné informace, jednak rozdílnou zpětnou vazbu od průmyslu a vývojářů a vývojářek.



Chrome loni představil širší veřejnosti Privacy sandbox

Google nakonec 22. července oznámil, že původní plán vzdává. Mezi důvody uvádí zpětnou vazbu od různých hráčů v průmyslu včetně spotřebitelek a spotřebitelů, ale také tlak výše uvedených britských regulátorů. Změna sledovacího systému by na webu znamenala významnou proměnu, které by se všichni museli přizpůsobit. Zejména marketingové firmy se bály o své výdělky.

Privaci Sandbox neodejde. Zůstane ve Chromu jako volitelná funkce a Google ji bude dále rozvíjet. Kdo preferuje sledovací cookies, může si vybrat právě tuto cestu. Dodal bych, že kdo sledování za účelem personalizace reklamy nemá rád, tak ten může samozřejmě sledovací cookies vypnout. A ideálně si vybrat jiný prohlížeč než Chrome.

Chrome časem nabídne dialog, kde vám dá na výběr mezi sledovacími cookies a Privacy Sandboxem. CMA uvádí, že nový přístup Googlu vítá. Electronic Frontier Foundation shrnuje dosavadní zjištění ohledně Privacy Sandboxu s tím, že navzdory slibům je možné jej zneužít k identifikaci jednotlivce. Připomínám, že některé alternativní prohlížeče cookies třetích stran ve výchozím nastavení blokují, jde zejména o Safari a Firefox. Mají ovšem nesrovnatelně menší tržní podíly.

Zdroje: CMA | Electronic Frontier Foundation | The Privacy Sandbox (1, 2)