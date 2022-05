Google to s chytrými brýlemi nevzdal, koupil si pro ně další důležitou firmu

Google oznámil, že koupil hardwarový startup Raxium. O obchodu se spekulovalo již před měsícem, kdy list The Information vydal zprávu, že Google chystá akvizici za miliardu dolarů. Cenu firma nepotvrdila, za to řekla, že Raxium začlení do hardwarového týmu vedeného Rickem Osterlohem, exšéfem Motoroly, kterou Google v minulosti rovněž koupil. A pak naporcoval a rozprodal…

Společnost Raxium vznikla před pěti lety a zabývá se vývojem miniaturních displejů vhodných pro AR/VR brýle. Firma sestavená z expertů přes polovodiče a optiku navrhuje vlastní displeje typu microLED, což se zatím jeví jako zlatý grál kombinující výhody LCD i AMOLEDu, ale zatím bez zjevných mínusů (až na cenu).

Raxium má zatím v rukou pouze prototypy, ale v Googlu by se mohly proměnit v reálné produkty. Firma již před dvěma lety koupila North zabývající se výrobou chytrých brýlí. Ostatně i přímo v Mountain View v minulosti vytvořili nadčasové Google Glass. Ty firma nabízí dodnes, byť ne jako spotřebitelský produkt.

Od uvedení prvních Glass se vnímání chytrých brýlí zase posunulo. Headsety pro virtuálních a rozšířenou realitu vyvíjí Meta, Sony i Microsoft, údajně na nich již několik let pracuje i Apple. Reakce Googlu by tedy nikoho nepřekvapila.