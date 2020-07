Google testuje „škrcení“ JavaScriptu – hodlá tak snížit spotřebu webového prohlížeče až o 28 %

Google testuje novou funkci svého webového prohlížeče Chrome, jejímž výsledkem by mělo být snížení energetické náročnosti o 13 až 28 procent. To ocení především uživatelé zařízení napájených baterií – například notebooků či tabletů.

Vývojáři tak reagují na skutečnost, že zatímco výkon a s ním související spotřeba zařízení neustále rostou, v oblasti baterií probíhá jen velmi pomalý progres. Výdrž přístroje na jedno nabití je tak pro mnohé zákazníky stále důležitějším parametrem.

Přiškrcený JavaScript

Google začal v Chrome testovat lepší správu frekvence probuzení časovače JavaScriptu pro karty, které jsou neaktivní nebo skryté více než pět minut. Díky omezení pak tyto karty méně zatěžují procesor a tím pádem spotřebovávají menší množství elektrické energie.

Uvedenou funkci lze vyzkoušet v prohlížeči Chrome v testovacím sestavení Canary. Na stránce chrome://flags stačí vyhledat položku Throttle Javascript timers in background a přepnout ji na Enable immediately when a tab is hidden.

Protože je prohlížeč Edge také postaven na jádře Chromium, je uvedená funkce dostupná i v něm. Konkrétně v sestavení Canary 86.0.569.0 ji najdete pod příznakem #intensive-wake-up-throttling. V tuto chvíli však není známo, kdy by se měla dostat do stabilního sestavení.

Menší spotřeba, delší výdrž

V publikované dokumentaci jsou podrobně popsány pozitivní výsledky dosavadního testování, které se zaměřilo na omezení spotřeby generované během skriptů. Mnohé skripty například běží zbytečně na pozadí, aniž by to bylo v dané situaci nutné – jedná se třeba o zbytečnou analýzu interakce s reklamami u stránek na pozadí.

Vývojáři tvrdí, že dokázali snížit spotřebu baterie, aniž by to ohrozilo celkový uživatelský zážitek. Jinými slovy: prohlížeč Chrome bude stejně rychlý jako obvykle, ale bude mít menší spotřebu elektrické energie a tím pádem se bude méně podílet na úbytku baterie.

Popisují dva testy, provedené na MacBooku Pro s procesorem Intel Core i9 a 32 GB RAM. V prvním testu se jednalo o otevření 36 karet na pozadí, přičemž na aktivní kartě byla otevřená prázdná stránka (about:blank). Ve srovnání s prohlížečem Apple Safari vydržel notebook ve stejné situaci o 28 % déle, což v praxi znamenalo dvě hodiny navíc.

Druhý test byl víceméně stejný, ale na aktivní kartě bylo přehráváno video z YouTube. Cílem bylo ukázat, o kolik aplikace na pozadí zvyšují spotřebu, ačkoli v popředí běží náročnější proces. V tomto případě dosáhl Google Chrome o 13 % lepšího výsledku než Apple Safari.