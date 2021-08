Google testuje levnější předplatné. YouTube Premium Lite vás akorát zbaví reklam u videí

Ve Skandinávii a Beneluxu Google testuje třetí tarif předplatného YouTube Premium. Má přídomek Lite, je levnější, ale má také méně výhod. Vlastně jen jedinou – na webu a v aplikacích (mimo YouTube Music) uživatele zbaví reklam.

Jako první na tuto novinku upozornil jelmerjt z diskuzního fóra Resetera, pomocí VPN jsme je ale ověřili i u nás. Po přepnutí na dánskou IP adresu rázem fungovala stránka youtube.com/premiumlite.

Dánové za Youtube Premium Lite zaplatí 69 dánských korun měsíčně (202 Kč). YouTube Music Premium u nich stojí 99 dánských korun (339 Kč) a YouTube Premium pak 119 dánských korun (407 Kč).

Tarify YouTube Premium YouTube Premium YouTube Music Premium YouTube Premium Lite cena 179 Kč 149 Kč ? videa bez reklam ano ano ano stahování videí do mobilu (na mobilu) ano ne ne přehrávání videí na pozadí (na mobilu) ano ne ne neomezený poslech YouTube Music ano ne ne neomezený poslech hudby ano ano ne stahování hudby do mobilu ano ano ne přehrávání hudby na pozadí (na mobilu) ano ano ne

Česko je tradičně v hudebních službách oproti zbytku Evropy zvýhodněno. Vždy individuální předplatné YouTube Music Premium stojí při platbě na webu nebo v aplikaci na Androidu jen 149 Kč. Zhruba totéž zaplatíte i za Spotify, Deezer nebo Apple Music. Plnotučný YouTube Premium je pak jen za 179 Kč, dokonce méně než základní Lite, který teď Google testuje.



Předplatné YouTube Premium Lite dostupné s dánskou IP adresou

V tuto chvíli není jasné, kdy a jestli vůbec se Lite dostane i do jiných zemí. Mluvčí pro magazín The Verge pouze potvrdil, že jde o test a pak se uvidí. Pokud by relativní výše slevy Lite zůstala v Česku stejná, tarif by mohl stát 99 nebo 109 Kč.

