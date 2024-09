Google teď nezačal mazat neaktivní účty. Už je dávno maže a zabráníte tomu jednoduše

V posledních dnech se v řadě médií objevily články o tom, že Google začal mazat neaktivní uživatelské účty. Jenže to není novinka a skutečně se to děje. Pojďme si připomenout, jak to s neaktivními účty je a jak můžete zabránit tomu, aby vám Google účet smazal.

Google 16. května 2023 definoval neaktivní účet jako účet, k němuž se nikdo aspoň dva roky nepřihlásí, resp. v něm dva roky nevyvinete aktivitu v některé z aplikací (pravidla). Týká se to osobních, nikoli firemních a školních účtů.

Google si vyhrazuje právo neaktivní účty smazat, považuje je za bezpečnostní hrozbu – spíše používají staré a kompromitované heslo, 10× méně často používají dvoufaktorové přihlašování oproti aktivním účtům.



Odstraňování nepoužívaných účtů se týká jen osobních účtů

Druhé důležité datum: Google s mazáním neaktivních účtů začal 1. prosince 2023. Tohle datum se od oznámení nezměnilo.

Smazání předchází upozornění v řádu měsíců. Google o záměru informuje e-mailem jednak do dané schránky, jednak do schránek, které jste v účtu přidali kvůli možnosti obnovy (třeba při zapomenutí hesla). Firma přesně neuvádí, kdy s upozorňováním začne, zpráv by však měla poslat několik, než účet smaže.

Pokud jste si účet Google s žádnou jinou e-mailovou schránku nepropojili a nechodíte do něj, pochopitelně si upozornění všimnout nemusíte. Dá se přepokládat, že pokud si dva roky (plus minus) nevyberete poštu, tak vás tenhle účet jednoduše nezajímá, nemáte v něm důležitá data a jeho osud je vám ukradený.

Jak zamezit smazání účtu

Představit si, jak vypadá aktivní účet, není těžké. Google uvádí příklady akcí, které určují aktivní účet:

přečtení nebo odeslání e-mailu,

použití Disku Google,

shlédnutí videa na YouTubu,

nasdílení fotky,

stažení aplikace na mobilu,

vyhledání pomocí Googlu,

přihlášení ke službě třetí strany skrze účet Google.



Google by měl mazat účty, které jsou neaktivní aspoň dva roky

Výjimky

Je přitom jedno, jestli tyto akce vykonáte na klasickém počítači, nebo na smartphonu. Kromě aktivních účtů Google jmenuje několik výjimek, kdy účty nemaže:

účet publikoval video na YouTubu,

v účtu je aktivní předplatné (např. služby Google One),

v účtu je kredit z dárkové karty,

účet publikoval aplikaci či hru, z níž mu plynou příjmy,

účet spravuje dětský účet skrze Family Link,

skrze účet Google byla zakoupena digitální položka, např. e-kniha.

Ačkoli se účet může tvářit jako smazaný, nemusí být data ze serverů okamžitě vyčištěna. Podle Googlu je možné, že se vám smazaný účet podaří obnovit. Pravděpodobnost neznáme, ale můžete si to případně zkusit tak, že se k účtu zkusíte přihlásit.



Přihlaste se ke svému účtu a použijte jej, pokud nechcete, aby byl smazán

A proč některá média letos v září informovala o mazání účtů? Zdrojem a inspirací pro ostatní se nejspíš stal článek magazínu na Forbes, jehož redaktor Davey Winder popsal zkušenosti s účtem, jehož smazání bylo naplánováno na září. Věděl to od ledna. Není to tak, že by Google v září něco plošně spustil.

Na tomto případu přesto něco za vypíchnutí stojí. Ačkoli Google i v nápovědě opakuje, že odstraní účty, které jsou aspoň dva roky neaktivní, tak redaktorovi Forbes oznámil, že mu účet odstraní po osmi měsících neaktivity. Ani s vyměřenou osmiměsíční lhůtou se ovšem neaktivita nemohla dostat na dva roky.

Zdroje: Forbes (1, 2) | Nápověda Účet Google | Google / The Keyword