Google teď bude aktualizovat Chrome každý týden. Může tak rychleji opravovat chyby

Chrome 116, který by měl přijít 15. srpna, bude první verzí tohoto prohlížeče, jež zavede týdenní cyklus vydávání záplat. Mezi majoritními aktualizacemi (například Chrome 116 → 117) tak můžou vyjít až tři menší updaty. Doposud v tomto mezidobí Google záplatoval pouze jednou.

Firmě to umožní rychleji distribuovat opravy chyb nebo zranitelností, které by mohly způsobit problémy se stabilitou nebo bezpečností. Google explicitně zmiňuje, že kvůli otevřenému vývoji projektu Chromium může každý vidět, kde jsou v prohlížeči zranitelná místa, a zneužít je ještě dřív, než pro ně vyjde oprava.

Do roku 2020 trvalo v průměru 35 dní, než se opravy chyb dostaly k uživatelům, pak to bylo 15 dní. S týdenním cykly se distribuce podle Googlu zkrátí o dalšího 3,5 dne. Teoreticky by to mělo být o sedm dní, ale Google zřejmě počítá i s lidským faktorem. Prohlížeč je třeba po aktualizaci restartovat, a to uživatelé mohou odkládat.

Nový typ varování pro aktualizaci a nutný restart

Vývojáři Chromu proto testují i nové výzvy, které v liště prohlížeče ukážou, kdy vyšla aktualizace a kdy je třeba restartovat. Zatím jde jen o experiment dostupný pro 1 % uživatelské základny.