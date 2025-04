Google také umí generovat AI video. Říká mu Veo 2 a můžete si jej vyzkoušet zadarmo

Google existenci generátoru videí Veo 2 oznámil už v loni v prosinci. Nyní jej oficiálně uvolňuje pro veřejnost.

Veo 2 generuje z textového zadání osmisekundová videa v rozlišení 720p buď na výšku nebo na ležato. Nyní se postupně zapíná přístup uživatelům Gemini Advanced, kterým přibude Veo 2 ve výběru jednotlivých jazykových modelů. Toto ale zabere několik týdnů, takže ne všichni to tam právě teď uvidí.

Existuje ale i jiný způsob, jak se už dnes a navíc zadarmo dostat k vyzkoušení Veo 2 na vlastní textový prompt. Na stránce Google Deepmind najdete základní rozcestník pro Veo 2. Zde musíte vybrat Vertex AI, protože VideoFX u nás ještě nefunguje. Pak klepněte na zvýrazněné tlačítko Try Veo on Vertex Al (Vertex Al Studio), a pokud jste ještě nikdy Google Cloud nezkoušeli, musíte se přihlásit a začít bezplatný testovací provoz.

To bude znamenat přidání platební metody, ale nic vás to stát nebude, pokud sami nepřejdete na placený tarif. Jestli jste opatrní, klidně tam zadejte jednorázovou virtuální platební kartu. Google z ní jen zkusí zaplatit 0 Kč pro ověření vaší totožnosti.



V rámci Media Studia můžete generovat nejen video

Po přihlášení a případné bezplatné aktivaci Google Cloudu vás už stisk tlačítka Try Veo on Vertex Al dostane na stránku Media Studia, kde si můžete vybrat, co chcete generovat. Samozřejmě tedy klepněte na video, na další stránce zapněte (enable) Vertex API a konečně se vám ukáže stránka generátoru videí, kde dolů do políčka napíšete svůj textový prompt a systém vám vygeneruje až čtyři videa.



Na požadovaný prompt mi Google Veo 2 vygeneroval jen tři videa, i když měly být čtyři

Já jsem tady použil stejný prompt jako v případě OpenAI Sora a zatímco Sora měla docela problémy s mechanikou a fyzikou jízdy na kole, Veo 2 to zvládl lépe. Přesto těch osm sekund nedovolilo plně narazit na nějaké limity a výsledek působí přesným byť trochu opatrným dojmem. Přesto můj prompt občas příliš nedodržel a požadovaného cyklistu v obleku dokázal svlíknout do spodního prádla.

Celý prompt: Cyklista v elegantním obleku plynule projíždí dlážděnými ulicemi staré Prahy na svém moderním kole. Ve sluchátkách mu hraje elektronická taneční hudba, což ho pohání vpřed rytmickým tempem. Je podvečer, a jak projíždí kolem historických budov, staré pouliční lampy se pomalu rozsvěcují, vrhajíce měkké světlo na okolní architektonické skvosty. Kamera jej snímá zepředu, zachycujíc jeho soustředěný výraz a radost z jízdy. Cyklista projíždí kolem osvětleného náměstí, zatímco lampy nad ním září zlatavou barvou. a ze zaplněných hospod vycházejí lidé s půllitry piva.

Co se týče různé ochrany proti podezřelým promptům, tak samozřejmě hrozí, že váš nevinný prompt skončí chybou. Dokážu si představit docela decentně vypadající výsledek zadání "Papež se koupe v bazénu s jeptiškami", ale Veo 2 mi vynadal:

Zkuste a experimentujte, co vám Veo 2 dovolí. Videa generuje docela rychle, na čtyři osmisekundová videa jsem čekal necelou minutu, takže o zábavu budete mít chvíli postaráno.