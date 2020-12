Google stále počítá s exotickým operačním systémem Fuchsia. Jen ještě sám neví, k čemu bude dobrý

Už to jsou čtyři roky, co začaly na veřejnost prosakovat zkazky o tajemném operačním systému Fuchsia. Loni se projekt v relativní tichosti dočkal svých webových stránek a nyní jej Google konečně uvedl na svém blogu.

Znamená to, že projekt Fuchsia žije, že probíhá jeho aktivní vývoj, ovšem spekulace o tom, že by snad jednou mohl nahradit Android, jsou momentálně opravdu jen vycucané z prstu. Tak daleko totiž Fuchsia opravdu není a sám Google přiznává, že ho čeká ještě ohromné množství práce a OS je i nadále ve velmi, velmi raném stadiu.

V každém případě, v rámci aktuálního uvedení Google Fuchsii ještě více otevřel odborné open-source komunitě. Už v minulosti si sice mohl každý stáhnout zdrojové kódy, přeložit je a rozjet systém v emulátoru, nicméně nyní Google zpřístupnil i další formality. Mailing listy tolik typické pro komunitní projekty, hlášení chyb, možnost přispívání vlastním kódem a také roadmapu.



Jedna z raných verzí Fuchsie spuštěná na mobilu. Právě proto tehdy leckoho napadlo, že může nahradit Android. Fuchsia ale může běžet a realizovat GUI třeba na chytrém termostatu s displejem apod.

Její obsah napovídá, že vývojáři mají před sebou ještě hromadu práce na té nejnižší úrovni a na pořadu dne momentálně opravdu není otázka, na čem má v budoucnosti vlastně Fuchsia běžet, byť to rozhodně bude moci mít displej. Součástí Fuchsie je totiž i vrstva grafického uživatelského rozhraní a grafických aplikací napsaných ve Flutteru.

Původním cílem Fuchsie měl být univerzální a jednoduchý operační systém prakticky na cokoliv počínaje internetem věcí a konče sofistikovanějším železem. Jak to dopadne ve skutečnosti, je věc druhá, zatím to ale vypadá, že by mohla Fuchsia sloužit právě na jednodušší elektronice internetu věcí, než aby měla ambice nahradit rozsáhlý a desetiletí vyvíjený ekosystém Androidu, který žije vlastním životem a je hlavně úspěšný.