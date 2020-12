Google Stadia oficiálně v Česku a na Slovenku. Kolik stojí, na čem a co hrát?

Rok a pár dní jsme museli čekat, po dnešku se ale Česko i Slovensko řadí na seznam 22 zemí, ve kterých bude fungovat cloudová herní služba Google Stadia. Oficiální spuštění připadá na 18:00, sám Google ale upozorňuje, že službu uživatelům bude zpřístupňovat průběžně v následujících 24 hodinách.

Díky čekání jsme nemuseli hrát roli betatesterů a Stadia se k nám dostává v plnější podobě. V předchozích 12 měsících ji totiž Google několikrát doplnil o nové funkce i obsah. Ale hezky popořadě.

Kolik Stadia stojí?

Základní tarif je zdarma (stačí účet u Googlu) a podobně jako u GeForce Now se liší technickou kvalitou. Bez placení je obraz v rozlišení nanejvýš 1080p a s 30 snímky za sekundu, zvuk je stereo. Placený tarif za 259 Kč měsíčně nabídne 4K, HDR a 60 snímků. Do budoucna Google chystá i 8K nebo 120 fps.

Stadia Pro má také šestikanálový zvuk, každý měsíc naděluje hry zdarma a předplatitelé navíc získají předběžný přístup k novým hrám a slevy na nákup dalších titulů. Zakoupené hry lze sdílet v rodinné mediatéce podobně, jako to funguje u jiných služeb a aplikací v ekosystému Googlu.

Uživatelé základního tarifu ale dostanou možnost vyzkoušet si na měsíc zdarma Stadii Pro. K tomu pak mohou ještě neomezeně hrát Destiny 2: New Light a Super Bomberman R Online.

Tarify Google Stadie Stadia Base Stadia Pro cena zdarma 259 Kč / měsíc kvalita obrazu 1080p30 2160p60, HDR kvalita zvuku 2.0 5.1 hry zdarma ne ano slevy na hry ne ano předběžný přístup ke hrám ne ano

Na čem hrát?

Budoucí vize je taková, že Stadia bude fungovat na všem, co má displej a je to připojené k internetu. Dnes ale přece jen několik omezení existuje. Služba funguje na počítačích s prohlížečem Chrome 77+, prostřednictvím aplikace na Androidu 10+ (seznam zařízení) a přes Chromecast Ultra. Na iOS se objeví brzy skrz webovou verzi. O podpoře Smart TV (včetně Androidu) zatím nic bližšího nevíme.

Pro hraní v základní kvalitě Google doporučuje připojení o rychlosti stahování alespoň 10 Mb/s, pro maximální kvalitu žádá alespoň 35 Mb/s. V 720p30 spolkne asi 4,5 GB za hodinu, v 1080p30 pak 12,6 GB a v 2160p60 až 20 GB.

Jako u jiných streamovacích služeb je důležitá hlavně stabilita připojení a co nejnižší latence. Ideální je tedy zařízení připojit kabelem nebo u Wi-Fi volit raději 5GHz pásmo. I tak se občas může obraz zasekávat nebo rozpadat, protože na rozdíl od běžného videa jej nelze přednačítat (bufferovat).

Hraní na Chromecastu Ultra je prozatím omezené jen se zvláštním Stadia Controllerem, který se ale v Česku neprodává. Na počítačích ale můžete používat myš a klávesnici, případně použít USB či Bluetooth gamepad. Google explicitně zmiňuje podporu těch pro Xbox 360 a Xbox One, dále Dual Shock 4 a Nintendo Switch Pro Controller. Na Androidu momentálně myš a klávesnice nefungují, podporován není ani ovladač Nintenda. Zato fungují virtuální tlačítka na displeji mobilu či tabletu, takže v nouzi se obejdete i bez zvláštního gamepadu.

Co hrát?

Google považuje Stadii za zcela novou herní platformu konkurující konzolím, všechny hry si proto hráči budou muset koupit znovu. Microsoft xCloud, PlayStation Now nebo Amazon Luna nabízejí i předplatné, takže rovnou dostanete přístup k širokému katalogu her. S GeForce Now zase rozjedete hry, které jste si už koupili na PC. U Googlu nic takového není.

V nabídce je momentálně asi 100 titulů (viz seznam), ale všechny si musíte koupit nebo čekat, až je Google rozdá v rámci tarifu Stadia Pro. Hry na Stadii stojí mezi 30 a 70 dolary, na české ceny zatím čekáme. V nabídce jsou poslední dva Assassin's Creedy, Baldur's Gate 3, Borderlands 3, Doom Eternal, noví Hitmani, NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, Star Wars: Jedi Fall Order a další. Tento týden na Stadii zamíří i Cyberpunk 2077.

Několik menších her má dočasnou či konzolovou exkluzivitu a Google sám buduje herní studia, která mají Stadii plnit obsahem. Oproti PC nebo jiným konzolím ale zatím není důvod upřednostňovat právě službu Googlu.

Výhody Stadie

Množství titulů zatím není silnou stránkou, ale Stadia chce bodovat komfortem. Hry se díky cloudu spouštějí do pár sekund a mají několik vychytávek určených hlavně pro streamery a fandy multiplayeru.

Pomocí Stream Connectu lze malém okně sledovat obrazovky parťáků v týmu. Momentálně to funguje v Tom Clancy's The Division 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2 a Orcs Must Die! 3.

lze malém okně sledovat obrazovky parťáků v týmu. Momentálně to funguje v Tom Clancy's The Division 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2 a Orcs Must Die! 3. State Share umožní vygenerovat odkaz, díky němuž se ostatní okamžitě připojí do vaší hry. Zatím to ale funguje jen v sandboxu Crayta.

umožní vygenerovat odkaz, díky němuž se ostatní okamžitě připojí do vaší hry. Zatím to ale funguje jen v sandboxu Crayta. Pomocí Crowd Choise necháte diváky rozhodovat o tom, co se ve hře stane. Podporují to Baldur's Gate 3 a Dead by Daylight.

Pokud už Stadii (stadia.google.com) máte k dispozici, neváhejte se v komentářích pochlubit dojmy a zkušenostmi.

Výkon v cloudu aneb jak se hraje přes internet:

Autor snímků: Adam Kos