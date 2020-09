Google se rozhodl zrušit placené doplňky k Chromu. Za pár týdnů je úplně odstraní

Bylo to původně jen dočasné opatření, nyní ho Google zavádí trvale. Na Chromu oficiálně končí placené doplňky, vývojáři mají čas zhruba do začátku příštího roku, aby svá rozšíření změnili. Důvodem je, že podstatná část placených doplňků je podvodná a Googlu jednoduše došla trpělivost. Autorům firma vzkazuje, že mohou využít jiné monetizační systémy, ale nebude to přes obchod Chromu.

Google na problém velkého množství podvodných placených doplňků poprvé upozornil v lednu letošního roku. Vadilo mu, že zneužívají internetový obchod Chrome k tomu, aby z lidí lákali značné množství peněz skrze pochybná rozšíření k prohlížeči, která ve výsledku nic nedělala. Situace se jen zhoršila, když začala karanténa a podvodníci se začali snažit šířit nepravdy o koronaviru i skrze Chrome.

Firma proto už koncem března vyhlásila zákaz nových placených doplňků, mělo ale jít jen o dočasný stav. Google tehdy uvedl, že hledá dlouhodobý způsob, jak problém vyřešit. Ten se mu zřejmě najít nepodařilo, jelikož tento týden oznámil, že zákaz prodlužuje trvale.

Od 1. prosince tak Google ukončí všechny bezplatné zkušební verze placených doplňků a od 1. února 2021 zruší platby úplně. Pokud budou chtít vývojáři i nadále monetizovat svá rozšíření, můžou, jen musí ke zpracování transakcí použít jinou platební bránu, ne internetový obchod Chrome.

Google to dokonce sám doporučuje. Podle něj třetí strany nabízejí „prosperující platební ekosystémy s rozmanitou sadou funkcí“, takže vybrat si nebude problém, tvrdí.