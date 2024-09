Google se pustil do Microsoftu kvůli šikaně v cloudu. Stěžuje si na něj u Evropské komise

Google podal stížnost k Evropské komisi na nekalé praktiky Microsoft v cloudovém byznysu. Zákazníkům prý ztěžuje přechod z Azure na konkurenční platformy jako Google Cloud nebo Amazon Web Services a ročně je připravuje o více než miliardu eur. Problém je v licencování operačního systému Windows Server.

V minulosti Microsoft prodával licence všem partnerům za rovných podmínek, což ale bylo v dobách, kdy většina firemních zákazníků používala fyzické servery od HP, Dellu, Lenova a dalších firem. S přechodem do cloudu se to změnilo. Microsoft v roce 2019 upravil licence tak, že kdo chtěl Windows Server provozovat v jiných cloudech než Azure, musel si připlatit. A to hodně, až 400 %.



Microsoft měl na webu i srovnání Azure a AWS, kde provoz virtuálního serveru od Amazonu se stejnými parametry vyšel až pětkrát dráž.

Prostředí Windows Serveru je přitom pro firmy stále klíčové, protože řada důležitých aplikací nemá linuxovou variantu. A když podle Googlu některé firmy i tak daly přednost jeho Cloudu nebo AWS před Azure, tak Microsoft jejich zákazníkům hodil ještě jeden klacek pod nohy. Nabízí jim kratší softwarovou podporu a nějaké další překážky v interoperabilitě. Podle Googlu k tomu přitom není žádný technický důvod.

Microsoft ale podle Engadgetu věří, že Evropská komise stížnost shodí ze stolu. Licence k Windows Serveru už totiž nedávno upravil, když se mimosoudně dohodl s organizací CISPE vedenou Amazonem. A je to prý Google, který nyní uvolnil stovky milionů dolarů na to, aby kauzu udržel při životě, protože jinak se mu v Evropě nedaří sbírat zákazníky.

Podle Synergy Research Group je největším poskytovatelem cloudu v Evropě Amazon, následují jej Microsoft, Google a až za nimi jsou Oracle, Salesforce a IBM. Stejné pořadí je také v USA. V celosvětovém měřítku toto pořadí narušila čínská Alibaba, která je čtvrtá.