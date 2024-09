Google se přiblížil bezheslové budoucnosti. Přístupové klíče dostal i na počítače

V prosinci to budou dva roky, co Google do Androidu přidal podporu přístupových klíčů (tzv. passkeys). Kryptografickou technologii nahrazující klasická hesla mohli uživatelé jeho operačního systému používat i na počítačích, avšak museli mít po ruce mobil, kterým bylo třeba naskenovat QR kód a přihlášení schválit.

Tento krok ale brzy opadne, protože včera začala firma aktualizovat Chrome pro Windows, macOS, Linux a ChromeOS (zatím jen v betě) a přístupové klíče nově synchronizuje napříč zařízeními. Dají se tedy ukládat i vytvářet přímo na počítačích, jen je teď k tomu potřeba zadat PIN. Tím se klíče obalí další vrstvou ochrany, aby nebyly čitelné ani pro samotný Google.



Postup tvorby passkeys v Chromu pro Windows

Klíče se zatím nesynchronizují na mobilních systémech od Applu, Google ale podporu pro iOS a iPadOS chystá. (Apple přístupové klíče podporuje také, lze je používat v mobilním Chromu, ale synchronizují se pouze přes Klíčenku na iCloudu do jiných jablečných zařízení.)

Používat přístupové klíče místo hesel už dnes můžete s více než stovkou velkých služeb, katalog těch podporovaných spravují tvůrci 1Passwordu. Passkeys nabízejí například: