Google se převlékl do barev Česka a nabízí výstavu Studentská revoluce

Titulní stránka Googlu dnes připomíná 17. listopad 1939 a 1989, přičemž událost se dostala i na hlavní mezinárodní blog společnosti The Keyword.



Google má dnes místo svého loga českou vlaječku

U tradičního pozměněného loga to ale nezůstalo, Google totiž ve spolupráci s projektem Paměť národa spustil virtuální galerii Studentská revoluce. Prohlédnout si ji můžete na stránce Arts & Culture, která nabízí v digitalizované podobě návštěvu mnoha světových muzeí a dalších kulturních atrakcí.

„On-line expozice Studentské revoluce vypráví dramatický a dojemný příběh mladých lidí, studentů z let 1939 a 1989, kteří se s nasazením svého života postavili proti bezpráví. Nechť inspirují svět, kde lidé o svoji svobodu stále bojují. My ji máme. A jako generace narozená do svobody se skrze příběhy dozvídáme její skutečnou cenu,“ komentuje výstavu ředitel a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.



Výstava Studentská revoluce jako interaktivní příběh ve webovém prohlížeči

Zájem o digitalizované návštěvy muzeí, archivů a galerií vzrostl zejména letos v souvislosti s pandemií koronaviru, která na dlouhé měsíce omezila provoz podobných organizací. Webový prohlížeč nebo mobilní aplikace je tak často jediný způsob, jak se na podobné výstavy podívat.

Podívejte se na video k 17. listopadu od Googlu: