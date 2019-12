Google se chlubí: Earth má snímky 98 % Země a Street View nasnímal 16 milionů kilometrů cest

Mapy Google a Google Earth jsou nesporně užitečné aplikace, které mohou pomoci v orientaci i při plánování cest. Minulý týden Google poodhalil roušku tajemství a magazínu CNET prozradil několik zajímavých statistik.

Začněme aplikací Google Earth, kterou můžeme označit jako virtuální glóbus. Její hlavní devizou jsou satelitní snímky a Google se pochlubil, že fotografie pokrývají území, na kterém žije 98 % lidské populace. Celkem si uživatelé mohou prohlížet 93 milionů kilometrů čtverečních zemského povrchu.

Vozidla Street View najezdila miliony kilometrů

Pokud by Google měl mít nějakého maskota, určitě by jedním z horkých adeptů byla jeho auta Street View, která brázdila i české silnice a ulice. Poznat je bylo možné díky nepřehlédnutelné kouli na střeše, obsahující sadu kamer, jakož i firemních barev, do kterých byla vozidla oděna.

S fotografováním pohledů z úrovně ulice začal Google před dvanácti lety a jeho auta křižovala rušné ulice velkoměst, stejně jako uličky v zapadlých venkovských oblastech. Automobily během této náročné služby najezdily miliony kilometrů a pořídily nepředstavitelné množství fotek.

V rámci Street View je aktuálně k dispozici 16 milionů kilometrů silnic všech tříd. Pro lepší představu: tato vzdálenost zhruba odpovídá 400 objezdům zeměkoule po rovníku. Tato čísla přitom Google zveřejnil vůbec poprvé za celou historii služeb Mapy a Earth.

Mapy jako platforma pro reklamu

Mapy s více než jednou miliardou uživatelů měsíčně jsou jedním z nejoblíbenějších produktů společnosti. Svou roli jistě hraje fakt, že jsou k dispozici zdarma, avšak nelze přehlédnout skutečnost, že pro firmu jsou velmi účinným prostředkem pro zobrazování lokální reklamy.

Produktový ředitel Map Google Ethan Russell řekl: „Snímky jsou jádrem všeho, co děláme. Považujeme je za základ celého procesu mapování.“ Firma také poskytla krátkou animaci, ze které je vidět, jak se postupně rozšiřovalo pokrytí Street View od roku 2007 do současnosti.

Russell zdůraznil, že snímky zobrazované v rámci Street View pocházejí z veřejných míst, která byste viděli, když stojíte na ulici. Naopak veškeré satelitní fotografie Google získává od poskytovatelů třetích stran.