Google se bojí konkurenční umělé inteligence. Povolává do boje tatíčky zakladatele Page a Brina

Zatímco Microsoft investuje do OpenAI a plánuje nasadit umělou inteligenci do vyhledávače Bing, Google se oprávněně obává o svou budoucnost. Teď dokonce do zbraně povolává otce zakladatele. Jak zjistil list The New York Times, Larry Page a Sergey Brin se v posledních týdnech setkávají s vedením firmy.

Nemluví s ním o ničem jiném než o umělé inteligenci, která by mohla změnit nejen vyhledávače k nepoznání. Podle lidí obeznámených s děním ve firmě se Brin a Page od svého odchodu před čtyřmi roky v Googlu příliš neangažovali, teď však zrevidovali firemní strategii s produkty postavenými na umělé inteligenci.

Pánové s ní souhlasí, přidali ale pár svých návrhů. Zejména chtějí do vyhledávače přidat pár dalších funkcí z chatbotu. To, že je vyhledávač Google v ohrožení, si výrobce uvědomil v prosinci, kdy interně začal být na poplach. Na konci listopadu totiž OpenAI spustila veřejně a bezplatně chatbot ChatGPT.

Google v průběhu ledna publikoval dokument s obecnými záměry ohledně vývoje AI. Působilo to dojmem, že se chce připomenout, aby se na něj nezapomnělo.

Google bude letos samá AI

Byl to pravděpodobně jen předvoj. The New York Times tvrdí, že firma letos ukáže přes 20 nových produktů, jejichž funkcionalita bude aspoň z části stát na umělé inteligenci. Zejména se novinky objeví na tradiční květnové konferenci I/O. Budou to mj.:

Image Generation Studio pro generování a úpravu obrázků,

třetí generace AI Test Kitchen na testování prototypů,

Shopping Try-on,

tvorba virtuálních pozadí pro videa na YouTubu,

nástroj na tvorbu tapet pro Pixely,

Maya pro trojrozměrnou vizualizaci bot,

nástroj na generování shrnujících videí (z delších videí),

MakerSuite, který firmám umožní v prohlížeči vytvářet prototypy vlastní AI,

Colab + Android Studio pro generování, opravu nebo doplnění kódu, pomůže při vývoji aplikací pro Android,

PaLM-Coder 2 podobně pomůže s doplněním kódu.

Také uvidíme vyhledávač Google, který nabídne funkce z interně vyvíjeného chatbotu. Kromě toho, že pozval otce zakladatele, Sundar Pichai pod tlakem konkurence zrychlil proces revize produktové strategie.



You patří k vyhledávačům, kteří už ukazují, jak může vyhledávání díky AI vypadat

Jednotlivé týmy teď také mají možnost si samy zhodnocovat rizika spojená s uvedením produktu obsahujícího AI. U některých produktů Google snížil laťku pro uvedení a podstoupí riziko, že technologie bude občas toxická, neplatí to však pro vyhledávacího chatbota.

Ten musí nabídnout správné výsledky a současně se do maximální možné míry vyhnout toxickému obsahu včetně dezinformací. V rozpoznávání nežádoucích typů obsahu si podle interní prezentace technologie od Googlu vede hůř než konkurenční ChatGPT. Ve výše zmírněném lednovém dokumentu se firma zaklíná etickým přístupem.

Zdroje: The New York Times via The Verge