Google se AI polekal oprávněně. Návštěvnost e-shopů z chatbotů roste o stovky procent

V podstatě od počátku současného AI boomu se debatuje o tom, jak by AI mohla změnit vyhledávání. Adobe ve svém výzkumu ukazuje, že to již v tuto chvíli není hudba budoucnosti a ani hypotetická otázka. V USA návštěvnost e-shopů z AI služeb od loňského července vzrostla o 1 200 %.

Tým Adobe Analytics vydal vůbec první zprávu tohoto druhu, kde mapuje dopady AI na digitální ekonomiku. Sleduje analytiku transakcí a jeho data zahrnovala bilion návštěv amerických maloobchodních webů.

Prvního razantního zvýšení si Adobe všimlo během sváteční nákupní sezóny. V období od 1. listopadu do 31. prosince 2024 podíl návštěv maloobchodů, které zprostředkovala AI, meziročně vyskočil o 1 300 %. Jenže pak se tento trend výrazně nezpomalil a návštěvy z chatbotů stále rychle rostou. Od září se návštěvy z AI služeb jako ChatGPT, Copilot, Perplexity apod. každé dva měsíce zdvojnásobí.



Návštěvy e-shopů z AI služeb v USA rychle rostou

Adobe v doplňkové studii na pěti tisících respondentech a respondentkách zjistilo, že 39 % z nich pro online nákupy využilo generativní AI. Zužitkovat její schopnosti v tomto roce plánuje 53 % dotázaných. Nakupující AI využívají nejčastěji k rešerším, nalezení doporučení, výhodných nabídek, ale také ke generování nápadů na dárky nebo nákupních seznamů.

Adobe z dat dále vyčetlo, že lidé přicházející do e-shopů z AI služeb vykazují o 8 % vyšší zapojení oproti těm, kteří na web dorazí z jiných zdrojů včetně klasických vyhledávačů. Na stránce i stráví více času. Drtivá většina dotázaných si myslí, že AI zlepšila jejich uživatelský zážitek při nakupování. Chce umělou inteligenci používat na komplexní transakce.

Co to znamená? Google a spol. o svou pozici nepřijdou ze dne na den a ne v blízké době. Z nízkých čísel rostete rychle. Je otázka, jestli tento trend vydrží – ukáže to až budoucnost. Zveřejněná čísla přesto potvrzují, že AI už sektor vyhledávačů reálně mění. Google se tedy nástupu ChatGPT lekl oprávněně.

V této souvislosti je vhodné si připomenout, že Google vedle vlastního chatbotu Gemini integruje generativní AI přímo do vyhledávače. Totéž zkouší Microsoft. Letos plánuje Google šlápnout na plyn, aby nebyl jen ve vleku OpenAI. To v prosinci do svého chatbotu přidalo funkci pro vyhledávání na internetu. Přestože AI mění svět, pořád si dost vymýšlí.