Google ruší archiv alb. Svoje fotky si musíte stáhnout, než je smaže

Možná máte u Googlu uschované starší obrázky, které pochází ze zrušených služeb jako Picasa Web Albums nebo Hangouts. Pokud ano, věnujte raději pozornost následujícímu sdělení. Google takové obrázky schraňuje v tzv. archivu alb. Brzy ho ovšem zruší.

Archiv platí za shromaždiště, v němž najdete rovněž obrázky, které jste do roku 2018 nahráli do Gmailu, abyste je použili jako pozadí ve službě. Ve výjimečných případech, aspoň dle slov provozovatele, v něm narazíte na náhledy obrázků, komentáře nebo lajky udělené webovým albům.

Obecně pravděpodobně nejde o stěžejní obsah vašeho života, ale kdyby v archivu bylo něco, co chcete zachránit, exportujte data nástrojem Takeout do 19. července. Tohoto dne začne hromadné mazání archivů a obsah, který se nachází pouze v tomto úložišti, bude nenávratně vymazán.



Archiv alb bude v červenci zrušen

Google to začal oznamovat e‑mailem během června. Důležitý obsah firma v minulosti pravděpodobně zkopírovala do aktuálních služeb. Například obrázky a videa z Hangouts by aspoň z větší části měly být již převedené do Chatu. Pokud jste služby od Googlu v minulosti používali, raději se do archivu podívejte, abyste o něco nepřišli.

Zdroje: Google / e-mail | Picasa and Picasa Web Albums Help