Google rozšířil stroj času o další dva roky. Podívejte se, jak se měnila Země mezi lety 1984 a 2022

Google do virtuálního glóbu Earth doplnil satelitní snímky z předchozích dvou let, takže se skrz časosběrnou funkci Timelapse můžete podívat, jak vypadalo libovolné místo planety od roku 1984 až do loňska.

Nejstarší data pocházejí z amerických družic Landsat, které nepřetržitě monitorují Zemi již 50 let. Novější detailní snímky dodávají evropské satelity Sentinel. Cílem těchto kosmických programů, ale i Googlu, je ukázat, jak se planeta postupně mění, ať už za to může sama příroda, nebo lidská činnost.

V Google Earth si je efektně vidět tání ledovců, odlesňování, urbanizace pouštních oblastí, rozsáhlá povrchová těžba, mohutná výstavba solárních či větrných farem a přehrad.

Firma provozuje i katalog videí čítající několik set vybraných území ze vše koutů světa. Jsou tam také dvě z Česka. První, přiložené i v tomto článku, ukazuje proměnu mostecké pánve. Na druhém videu můžete spatřit zrod „mořského města“ Sabah Al Ahmad v Kuvajtu.