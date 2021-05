Google propojí všechny aplikace Workspace do jedné. Říká tomu smart canvas

Google ve své webové kanceláři Workspace v průběhu letošního roku nabídne tzv. smart canvas, o kterých se spekuluje už nějaký čas a měly by tak trošku smazat rozdíly mezi tím, co je adresář kontaktů, co úložiště Disk, co kalendář s úkoly nebo co je to textový procesor.

Příkladem jsou dnes už klasické zmínky uvozené zavináčem. Pomocí zmínky můžete do dokumentu vložit jak samotné osoby, tak také soubory a schůzky. Dalším příkladem smart canvas pak bude vložení třeba seznamu úkolů. Textový procesor se tak vlastně může proměnit v jakési univerzální plátno.



Textový dokument jako univerzální plátno kombinující text a smart canvas – vnořené interaktivní bloky z dalších aplikací balíku Workspace

Další novinkou v kanceláři Workspace bude nový pohled na data v tabulkovém procesoru. Zde se objeví funkce timeline view, která bude moci zobrazit tabulku s časovým kontextem v kalendářovém rozhraní.



Tabulkový dokument s úkoly a jeho zobrazení ve formě kalendáře– timeline view

Přímo z textového, tabulkového a prezentačního procesoru ve Workspace budete moci nově spustit vnořenou videokonferenci Meet a sdílet dokument s ostatními členy týmu. Videokonference bude také pamatovat na automatické generování titulků u cizojazyčných hovorů.



Vnořený Meet, propojení kanceláře s Gmailem a našeptávač rovnic v tabulkovém procesoru

Z dalších drobných vylepšení stojí za zmínku ještě našeptávač rovnic v tabulkovém editoru.