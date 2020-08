Google promění v seismograf všechny telefony s Androidem. Nejprve začne v Kalifornii, pak i ve světě

Sítě profesionálních seismometrů jsou drahé, co kdybychom tedy v detektor zemětřesení proměnili běžný mobilní telefon, když se zrovna nachází v klidu a v nabíječce? Nemusel by to být až takový problém, prakticky všechny chytré telefony jsou dnes totiž vybavené relativně dobrými akcelerometry, které dokážou zachytit i velmi drobné otřesy.

Ostatně, podmiňovací způsob není na místě, podobné experimenty už totiž existují. Teď se ale do hry zapojí Google, který chce vytvořit seismometr v globálním měřítku, může totiž tuto funkci implementovat přímo do operačního systému Android.

Firma tak na svém blogu nedávno oznámila zrod tzv. Android Earthquake Alerts System. Principiálně to bude fungovat tak, že když pokročilá IMU jednotka (akcelerometr/gyroskop/magnetometr) v nitru vašeho telefonu zachytí otřes a Android si bude myslet, že prostě nedržíte telefon v rukou, ale otřes je vnější povahy ze zdroje mimo váš domov, pošle notifikaci na centrální server.



Pokud Google ve vašem okolí zjistí zemětřesení, zobrazí varování i několik sekund před tím, než skutečně dorazí. Cílem plánovaného systému je získat několik sekund k dobru.

Když takových notifikací z dané oblasti drazí více, pohotovostní systém může událost vyhodnotit opravdu jako zemětřesení a podle času a síly otřesu vypočítat epicentrum a rychlost šíření.

Google AEAS otestuje nejprve v Kalifornii, kde již existuje dostatečně rozsáhlý a funkční systém profesionálních detektorů, pomocí kterých může porovnat kvalitu svého vlastního experimentu. A pokud to dopadne dobře, v následujících letech se může systém stát opravdu globální záležitostí.



Systém nabídne i zpětnou vazbu, zdali jste nějaké zemětřesení cítili

Lze předpokládat, že by uživatelé v takovém případě měli možnost funkci zakázat přímo v nastavení telefonu – stejným způsobem, jak mohou už dnes omezit sběr dat, sledování geografické polohy apod.



Karty s aktuálními otřesy, když v Googlu vyhledáte slovíčko „zemětřesení“

Než se z teorie stane praxe, můžete si vyzkoušet alespoň informační část systému. Stačí v Googlu vyhledat „zemětřesení,“ načež se zobrazí karty s mapou, kde k nim došlo. Zdrojem dat je v tomto případě americká geologická služba USGS.